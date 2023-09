"C'era una volta in America" su SBS World Movies

Venerdì alle 18.30 su SBS Food - Made In Italy With Silvia Colloca





Silvia Colloca si reca nella località balneare di Termoli, in Molise, per acquistare il pesce più fresco dai pescatori locali. Tornata poi in Abruzzo, Silvia si rifornisce di salumi per cui la regione è rinomata. In seguito, nella casa di famiglia a Torricella prepara insieme al figlio Miro il suo dolce preferito: la torta al miele.





Venerdì alle 21.30 su World Movies - C'era una volta in America





L'ultimo film di Sergio Leone, un capolavoro acclamato a livello internazionale C'era una volta in America segue la vita del gangster ebreo David "Noodles" Aaronson (Robert De Niro) e dei suoi amici, dalla loro infanzia nella New York degli anni '20 fino al ritorno di Noodles a New York nel 1968 dopo una lunga assenza.





Venerdì a mezzanotte su Viceland - Ciclismo: La Vuelta 2020





La SBS trasmette in diretta tutte le tappe del Giro di Spagna. Stasera in programma la decima tappa, Castro Urdiales-Suances di 185Km.





Sabato alle 18.30 su World Movies - Young Frankenstein





Il dottor Frederick Frankenstein, interpretato magistralmente da Gene Wilder, è uno scienziato americano e insiste nel pronunciare il suo nome "Frankenstin”, negando di essere interessato a replicare gli esperimenti del nonno. Tuttavia, quando viene attirato da Frau Blucher che ha trovato il diario del nonno, non riesce a resistere e si reca in Transilvania. Con l'aiuto della voluttuosa Inga, dell'assistente Igor (o Aigor…) e di un cervello trafugato, Frankenstein crea il suo mostro. Il film è tutto da ridere ed è diretto da Mel Brooks.





Sabato alle 22.00 su World Movies - Sicilian Ghost Story





A dispetto del titolo, “Sicilian Ghost Story” è un film italiano del 2017 scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Liberamente tratto dal racconto “Un cavaliere bianco” scritto da Marco Mancassola, il film è basato sulle vicende legate alla sparizione e all'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, assassinato dalla Mafia nel 1996.





Domenica alle 19.00 su SBS Food - Bonacini’s Italy





Il rinomato chef italo-canadese Michael Bonacini questa settimana presenta la cucina del Trentino-Alto Adige.





Domenica alle 20.30 su World Movies - Gomorra - La Serie





Nuovo episodio della serie ispirata dal film di Matteo Garrone, che a sua volta si era basato sul romanzo di Roberto Saviano.





Domenica alle 22.00 su SBS Food - Gino's Italian Escape





La Sicilia è una regione che lo chef Gino D’Acampo non ha mai visitato, quindi questo per lui è un vero viaggio di scoperta. Ha un incontro inaspettato al mercato del cibo di strada, ispeziona tutte le bancarelle non mancando di farsi dare degli assaggini e finisce per fare una degustazione di vino a Marsala, concludendo la sua giornata cucinando un bel pollo al marsala.





Lunedì alle 21.30 su World Movies - Do The Right Thing





Questa pluripremiata e acclamata commedia drammatica diretta da Spike Lee si svolge nel giorno più caldo dell'anno in una strada nel quartiere di Bedford-Stuyvesant a Brooklyn, una zona abitata in particolare da afroamericani, italoamericani ed ebrei e dove le relazioni razziali sono particolarmente difficili.





Martedì alle 19.30 su SBS Food - Italian Food Safari





Maeve O’Meara si unisce a Claude Basile per preparare la pasta al nero di seppia e il ristoratore Bepi Polese mostra come viene prodotto il suo famoso baccala mantecato. A Melbourne, il macellaio Roger Ongarat spiega cosa rende le salsicce di maiale e finocchio le preferite di molte famiglie italiane. Lo chef Alessandro Pavoni mostra come preparare un risotto perfetto e Vanessa Martin spiega a Maeve quanto siano facili da fare ma deliziosi i crostoli.





Martedì alle 21.25 su Viceland - We Are Who We Are





We Are Who We Are è una miniserie televisiva italo-statunitense co-creata e diretta da Luca Guadagnino. La serie si concentra sulle vite di due adolescenti americani che vivono in una base militare statunitense a Chioggia, in Veneto, nel 2016.





Mercoledì a partire dalle 11.00 della mattina su SBS - Speciale SBS News-Elezioni americane 2020





La SBS trasmetterà questo speciale in diretta per seguire l’esito delle elezioni negli Stati Uniti, in particolare la sfida alle presidenziali tra Donald Trump e Joe Biden.





