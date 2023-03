Panza Piena, l'avventura imprenditoriale di Marco e Sara

Sara e Marco si sono conosciuti qualche anno fa sulla Costiera Amalfitana, dove Marco viveva e lavorava all'epoca.





Originario di Vietri sul Mare, il giovane italiano non aveva mai davvero considerato di trasferirsi altrove, tantomeno in Australia, ma dopo aver avviato una relazione a distanza ha deciso di fare le valigie e andare a far visita a Sara nella sua Melbourne. Era la fine del 2019, e, come sappiamo, di lì a poco la vita di molte persone si è complicata notevolmente.



Potrebbe interessarti anche: Da barman ad imprenditore, la storia di Denis Gambino SBS Italian 08/02/2023 11:28 Play

Quando i confini australiani sono stati chiusi a causa della pandemia Marco è rimasto in Australia, trascorrendo i lockdown con Sara e la sua famiglia. Nonostante l'imprevisto e le difficoltà di adattarsi alla vita in un nuovo Paese in circostanze straordinarie, la coppia ha resistito e ha cominciato anche a maturare l'idea di una piccola impresa.





"Pubblicavo i suoi piatti [sui social] e mi arrivavano un botto di messaggi", spiega Sara Sidari, "e vedevo Marco molto felice quando era in cucina, quindi mi sono detta che dovevo aiutarlo a fare qualcosa in questo ambito".





"Lei mi ha dato la forza di iniziare questa attività", ammette Marco.







Il debutto di "Panza piena" è avvenuto ad una festa privata con una settantina di convitati di origine italiana, e con sollievo Marco ha constatato che la sua pizza li ha conquistati. Usando un forno portatile ora si propone per eventi e cene, e le prenotazioni per fortuna non mancano.





Sara si occupa della promozione sui social media e dell'amministrazione. "Io sono molto organizzata, avevamo già sistemato i documenti un anno e mezzo fa prima di cominciare a lavorare", spiega. "Lei pensa a tutto!", commenta Marco.





Finalmente, dopo quattro anni, i due si accingono a fare un viaggio in Italia per rivedere familiari e amici, ma anche per farsi venire nuove idee sfiziose per il menù di "Panza piena".



Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.