Pasquale, un 'cowboy' italiano in Australia

Pasquale Santamaria, in rappresentanza della famiglia rimasta in Italia, atterra a Sydney l'8 maggio del 1974 per partecipare al matrimonio del fratello, emigrato Down Under due anni prima.





Originario di Noicattaro, in provincia di Bari, Pasquale non aveva ancora compiuto diciassette anni.





“Invece di tornare indietro, mi sono innamorato dell’Australia e sono rimasto”, racconta ai microfoni di SBS Italian.



Pasquale Santamaria a tre mesi. Credit: Image provided

Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la storia di Pasquale

Dopo aver lavorato qualche mese in una fabbrica di giocattoli nel quartiere di Leichhardt a Sydney, Pasquale si trasferisce in campagna tra Victoria e New South Wales per fare la sua prima vendemmia.





“In Italia facevo le scuole serali per prendere il diploma di perito agrario quindi la campagna, le piante e fiori sono sempre stati nel mio cuore”, racconta.





Pasquale ha lavorato come lavoratore stagionale nella raccolta di frutta e verdura prima, e poi come pastore a cavallo.





Dopo tre anni di duro lavoro nelle campagne, Pasquale riesce a comprare la sua prima casa a Sydney.





Il matrimonio dei Santamaria. Credit: Image provided



"Avevo 20 anni quando sono riuscito a comprare una casa a Sydney per 23 mila dollari".





In banca, andando a depositare i soldi per l'acquisto, Pasquale incontra una cassiera della quale si innamora e che diverrà sua moglie.





Nonostante gli inizi non siano stati semplici, Pasquale ha tenuto duro e non è mai tornato in Italia.





