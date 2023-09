Ricetta per il pesto alla genovese battuto fresco, con un 'Australian twist'

Dopo aver affinato le sue abilità culinarie nella nativa Lombardia e aver lavorato in numerosi ristoranti stellati Michelin in Francia e in Italia, lo chef Alessandro Pavoni si è stabilito in Australia, a Sydney, nel 2003.





Nel 2009 ha realizzato il suo sogno di aprire un proprio ristorante: Ormeggio at The Spit e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due ambiti cappelli da chef dalla prestigiosa guida Good Food.





Dopo Ormeggio sono nate altre due realtà: Chiosco by Ormeggio , una vera e propria trattoria sul mare e a'Mare , un classico ristorante italiano di cucina raffinata a Crown Sydney, di fronte al porto di Sydney.



Credit: Courtesy of Alessandro Pavoni Ai nostri microfoni Alessandro ha svelato tutti i segreti per un pesto fresco, spumoso, dal sapore delicato e al tempo stesso deciso. Ricco di profumi che ricordano l'Italia, ma anche con un twist tutto australiano.







Prima di iniziare ci ha avvisati: "se seguite questo sistema è sbalorditivo. Anche noi abbiamo impiegato mesi per perfezionarlo”.



Credit: Courtesy of Alessandro Pavoni

Ingredienti per quattro persone

120 gr di foglie di basilico genovese quello a "foglia piccola, non piccolissima media", raccomanda lo chef

180 ml di olio EVO meglio se ligure, perché poco acido

40 gr macadamias . Questo è il twist australiano. Alessandro tiene a specificare: "è burrosa, dolce, piena di olii essenziali fantastici che aiutano ad arrotondare il sapore".

40 gr di pinoli

40 gr di pecorino ligure. Di nuovo interviene lo chef "se non ligure, toscano. Non romano perche il romano è troppo salato per questa ricetta".

60 gr di parmigiano reggiano (invecchiato almeno 24 mesi)

40 gr di aglio

Sale grosso q.b.

400 gr di pasta (trofìe oppure testarolo. Comunque una pasta non all'uovo).

Potrebbe anche interessarti Gli spaghetti risottati di Alessandro Pavoni SBS Italian 22/05/2018 07:40 Play

Procedimento

"Questo è il procedimento che ha superato tutte le prove", spiega Alessandro.





La prima cosa da fare è togliere l'anima (la parte centrale) dell'aglio, perché non è digeribile. Subito dopo dobbiamo metterlo in un pentolino di acqua fredda e portarlo ad ebollizione, ripetendo l'operazione per tre volte.





Ne frattempo tostiamo in forno le noci di macadamia e i pinoli in una teglia forata, a 130 gradi per 20 minuti. In questo modo aiuteremo la frutta secca a sprigionare l'aroma degli olii essenziali.





A parte grattugiamo pecorino e parmigiano.





A questo punto prendiamo mortaio e pestello. Il mortaio che utilizza Alessandro è realizzato in marmo di Massa Carrara, in Toscana. Il marmo aiuta il basilico contro l'ossidazione e mantiene i sapori e gli aromi naturali. Il pestello fatto a mano è realizzato in legno di ulivo.



Credit: Courtesy of Alessandro Pavoni Mettiamo nel mortaio i pinoli, i semi di macadamia tostati e l'aglio e iniziamo a macerare aiutandoci con il pestello e compiendo un movimento circolare, fino ad ottenere una consistenza pastosa.





Mettiamo da parte. Questo passaggio è molto importante. Mischiare subito il basilico con la frutta secca sarebbe un grave errore, ammonisce Alessandro: "lo fanno tutti, anche noi lo facevamo. Poi ci siamo accorti che (...) perde colore il basilico"





Iniziamo ora a lavorare nel mortaio il basilico insieme al sale grosso, con movimento circolare. Ci vorrà un po', ma solo quando il basilico sarà perfettamente pestato potremo incorporare la frutta secca, continuando a girare.





In ultimo aggiungiamo nel mortaio i due formaggi. "Il formaggio aiuterà il pesto a diventare cremoso", spiega Alessandro.





Una volta che sarà tutto pronto, potremo aggiungere l'olio extravergine d'oliva molto delicatamente, con movimenti dal basso verso l'alto per incorporare aria. L'olio è un ingrediente importantissimo perché aiuta a prevenire l'ossidazione del pesto.





Questo è il momento di cuocere la pasta. Va bene scolarla al dente e mantecarla aggiungendo un filo di acqua di cottura, se dovesse risultare un pò asciutta.





Non rimane che sedersi a tavola e gustare il piatto.





Buon appetito!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.