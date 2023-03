Pioggia di Oscar su SBS e SBS on Demand nei prossimi 7 giorni

Venerdì alle 22.25 su SBS World Movies – The Guard



Un poliziotto irlandese litigioso e dai modi poco ortodossi viene appaiato ad un serioso agente FBI in un’inchiesta sul traffico internazionale di droga. Una divertente commedia con Brendan Gleeson e Don Cheadle diretta da John Michael McDonagh, fratello di Martin, anche lui regista autore de Gli spiriti dell’isola protagonista agli ultimi Oscar. Tremendo il titolo italiano, Un poliziotto da happy hour .





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – Raging Bull



Tanti i film da Oscar sparsi sui canali SBS e On Demand in questi giorni e per il sabato sera World Movies ci propone il capolavoro di Martin Scorsese, con Robert De Niro che interpreta Jake LaMotta, pugile italoamericano che lotta sul ring, ma ancor più nel gestire la sua vita privata.





Sabato alle 20.30 su NITV – The Lake Of Scars



Il film racconta una storia di alleanza, difesa dell’ambiente e rinascita culturale ed è una possibile immagine di come potrebbe essere una vera riconciliazione tra australiani aborigeni e di origine europea. La pellicola è diretta da Bill Code, prodotta dallo stesso Code assieme all’italiano Christian Pazzaglia e vede come narratore principale Uncle Jack Charles.





Domenica alle 21.55 su NITV – Tanna



Ambientata in una remota isola vulcanica del Pacifico è la storia di un amore proibito e dell’incontro tra tradizione ed innovazione. Tratto da una storia realmente accaduta ed girato a Vanuatu, il film regalò all’Australia una nomination agli Oscar come Miglior Film in Lingua Straniera nel 2017.





Lunedì alle 21.25 su SBS – Chef Antonio’s Recipes For Revolution



Lo chef Antonio De Benedetto vuole cambiare il mondo attraverso i suoi deliziosi piatti italiani in un ristorante rivoluzionario come pochi altri, dove giovani affetti da sindrome di Down possono imparare un mestiere e lavorare nel settore alberghiero. Il primo documentario frutto di una coproduzione tra Italia e Australia racconta le loro storie.





Mercoledì alle 20.30 su SBS – The Swap



Terza e ultima puntata dell’esperimento che ha fatto scambiare vita, famiglie ed esperienze a studenti del Queensland di diversa estrazione culturale, mettendoli a confronto con la cultura islamica, affrontando pregiudizi e differenze. Gli studenti coinvolti sono invitati ad uno school camp che prevede una notte fuori: quale sarà la reazione dei genitori, lo permetteranno?





Giovedì alle 21.40 su SBS – Vigil



Prosegue su SBS la serie britannica ambientata all’interno di un sottomarino all’interno dei quali avvengono degli omicidi. Le indagini di Kirsten la portano al cuore della politica scozzese e l’atmosfera all’interno di Vigil si fa sempre più inquietante e non si sa più di chi ci si può realmente fidare.





Solo online su SBS On Demand – Navalny



Fresco di Oscar come Miglior Documentario, il film diretto da Daniel Roher accompagna l’attivista russo acerrimo nemico di Putin nella sua lotta che lo porta a sopravvivere all’avvelenamento fino alla sua guarigione e al ritorno in Russia, dove si trova tuttora sotto arresto in un carcere di massima sicurezza.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai.





