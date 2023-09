Nei giorni scorsi il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pubblico ministero Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a sei anni di reclusione per Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter, e cinque anni di reclusione nei confronti di Karima El Mahroug, ovvero l'ormai ex 'Ruby rubacuori', accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.





Karima el Mahroug aveva 17 anni nel 2010 quando venne accompagnata alla Questura di Milano per l'identificazione, in quanto sospettata di furto. Secondo le accuse Berlusconi intervenne a suo favore facendo pressioni sui funzionari, per coprire il reato di prostituzione minorile.





Di lì a poco emerse lo scandalo del cosiddetto "bunga bunga", festini a luci rosse che si sarebbero verificati nella residenza di Arcore di Berlusconi.





Il processo Ruby ter è l'ennesima tappa di una lunga storia processuale scaturita da questo caso.





Condanne fino a cinque anni sono state richieste per venti giovani donne, ex ospiti delle serate nella residenza di Berlusconi, "il cui silenzio - secondo le parole dell'accusa - sarebbe stato comprato dall'ex premier", affinché dicessero il falso nei processi sul caso Ruby.





In tutto nel processo Ruby ter sono state chieste 28 condanne. il legale di Silvio Berlusconi ha dichiarato di non essere sorpreso, ma di avere "argomenti solidi per arrivare ad una definizione assolutoria".





Ha ricostruito per noi la vicenda e l'attuale processo il giornalista Carlo Fusi.

LISTEN TO Processo Ruby ter, chiesti sei anni per Berlusconi SBS Italian 27/05/2022 10:34 Play

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.