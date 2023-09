Il 2021 è stato tra le altre cose l'anno dei Maneskin, che hanno prima vinto il Festival di Sanremo e poi trionfato all'edizione di Eurovision di maggio .





Da qualche anno anche l'Australia fa parte a pieno titolo di Eurovision, visto che quella che doveva essere un'ospitata una tantum si è trasformata in un invito annuale alla competizione musicale europea, un riconoscimento dovuto alla grande passione che c'è Down Under per la competizione musicale. Hayley Tanzer, aka Tanzer. Source: Jo Duck Ogni anno prima di Eurovision si tiene quindi in Australia la selezione per scegliere la proposta musicale da mandare in Europa, un ostacolo sul quale Tanzer, nome d'arte di Hayley Tanzer, si è infranta per ben tre volte.





Ma la cantante di lontane origini italiane non si è data per vinta, e ha scoperto il modo per tentare di partecipare comunque al festival.





Spulciando tra i regolamenti internazionali, ha scoperto che per partecipare come rappresentante di San Marino non è necessario essere nati a San Marino... ed è così che è stata scelta per le selezioni finali in programma a gennaio, passate le quali potrebbe diventare ufficialmente la rappresentante del minuscolo stato al festival dell’Eurovision, che si terrà a maggio in Italia, a Torino.





Tanzer ha in realtà un legame con l'Italia, anche se non con San Marino: il bisnonno era italiano e da adolescente ha trascorso diversi anni a Roma.

Tra pochi giorni sarà a San Marino per partecipare alle selezioni finali per decidere chi rappresenterà la Repubblica al prossimo Eurovision in Italia.





Ascolta la sua storia raccontata a SBS Italian.

LISTEN TO "Quando vedranno il mio stile e il mio carisma, capiranno che sono la loro scelta perfetta" SBS Italian 30/12/2021 09:45 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus.

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.