Rapporto Parkinson: "l'Australia rischia di diventare una nazione permanentemente temporanea"

Secondo il rapporto di 200 pagine pubblicato mercoledì, il sistema migratorio non è né veloce né efficiente e spesso viene percepito come ingiusto.





La ministra degli interni Clare O'Neil giovedì ha dichiarato che "il sistema d'immigrazione australiano è rotto e non funziona né per gli australiani, né per i datori di lavoro, né per gli immigrati".





Secondo l'agente d'immigrazione Emanuela Canini, sono anni che si è instaurato un meccanismo per cui prima di ottenere una residenza permanente passano diversi anni tra un visto temporaneo e l'altro.





"Da una parte gli immigrati sono sottoposti ad un calvario senza fine, dove magari si vedono forzati in un certo percorso di lavoro che in realtà in una situazione normale non avrebbero mai intrapreso, dall'altra i datori di lavoro che invece non trovano chi vorrebbero", ha affermato.





Anche secondo Canini è necessaria una riforma globale.



"Finalmente si sono resi conto che aggiustare le problematiche con piccole normative per tappare i buchi, senza considerare il quadro globale, non solo non serve a niente ma contribuisce al caos totale", ha aggiunto.



