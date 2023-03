Ricette di Pasqua: il fiadone salato

La chef Michelle di Pietro, nata in Australia da famiglia abruzzese, ancora ricorda i fiadoni che la nonna portava in tavola in questo periodo dell'anno. Michelle li propone oggi nel suo Abruzzo Lab a Melbourne.



Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la ricetta di Michelle

Il fiadone è una specialità tipica della cucina abruzzese che si mangia tutto l’anno, ma particolarmente nel periodo di Pasqua. Quella di Abruzzo Lab è la versione salata, ma esistono anche fiadoni dolci.





L’ingrediente principale di questa ricetta è il formaggio e la forma del fiadone è quella di un raviolo.



Ingredienti per la pasta

450 grammi di farina 00

2 uova intere

50 ml di vino bianco

50 grammi di strutto oppure olio

un pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno

4 uova intere

500 grammi di ricotta di pecora (o di mucca)

150 grammi di parmigiano grattugiato

150 grammi di pecorino stagionato grattugiato

1 bustina di lievito in polvere secco

un pizzico di sale

un pizzico di noce moscata

un pizzico di pepe

Il termine “fiadone” deriverebbe dal germanico “fladen”, e significherebbe “cosa gonfia”. Credit: courtesy of Michelle Di Pietro

Procedimento

Lavorare insieme tutti gli ingredienti per l’impasto velocemente, a mano o in una planetaria con il gancio per impasto. Formare una palla, coprirla con la pellicola e lasciare riposare un'ora.





Per il ripieno lavorare la ricotta con le uova e i formaggi grattugiati. Per ultimo aggiungere il lievito in polvere e mescolare molto bene il composto con un frullatore. Regolare di sale e pepe e lasciare riposare 30 minuti in frigo.



Stendere la pasta ad uno spessore di 5 millimetri. Mettere il ripieno in una sac à poche e crea delle piccole palline di ripieno, lasciando uno spazio tra una pallina e l’altra di 5- 6 centimetri. Richiudere la pasta a mo' di raviolo, sigillando i bordi con una forchetta, e tagliare la pasta a mezzaluna.





Nel centro di ogni fiadone praticare un taglio pizzicando la pasta con la punta delle forbici. Spennellare la superficie dei fiadoni con il tuorlo sbattutto.





Cuocere i fiadoni in forno a 180 gradi per 20 minuti, avendo l’accortezza di non aprire il forno durante la cottura.





Buon appetito!





