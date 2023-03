Ricordi della vita a Naughton's Gap, un libro per ricordare la migrazione italiana in un angolino del NSW

"Ricordi della vita a Naughton's Gap" è un libro scritto da Dino Polese che racconta la storia di un folto numero di famiglie che si è trasferito in un piccolo paesino a circa un'ora di macchina da Byron Bay, nel nord del NSW.





Un luogo dove il clima tropicale era decisamente diverso da quello a cui questi immigrati provenienti principalmente dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia erano abituati, ma un luogo che ha permesso loro di ricostruirsi una vita a seguito della tragedia bellica mondiale.



Ma perché un così folto numero di famiglie provenienti dall'Italia nord-orientale è finito proprio in questo angolo un po' sperduto del New South Wales?





"Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le persone in Italia non avevano nulla e per questo motivo hanno cercato un posto dove potersi rifare una vita", spiega Dino Polese.





"Alcune delle famiglie che sono finite a Naughton's Gap, avevano parenti che vivevano lì dal 1925, e grazie al passaparola sono arrivate in quella regione".





Il viaggio che ha portato oltre 50 famiglie a Naughton's Gap partiva dall'Italia passando per Perth e Sydney via nave, per poi approdare in quel di Casino grazie alla linea ferroviaria.





"Era un viaggio davvero molto lungo", afferma Dino Polese. "Una volta arrivati, i nostri migranti si sono rimboccati le maniche ed hanno imparato a fare i contadini e coltivare prodotti come le banane, i pomodori o gli ananas".





"Sono partiti con piccole coltivazioni ma, piano piano, gli italiani hanno cominciato ad avere abbastanza prodotti da vendere ai mercati di Casino e di Lismore".



Le cose sembravano andare per il meglio, ma negli anni '60 le alluvioni hanno reso la vita di questi migranti davvero difficili.





"Per tre anni la mia famiglia si era indebitata. Non avevamo nulla da mangiare, ma il mugnaio continuava a portarci il pane anche se non potevamo pagare perché questo era il grande senso di comunità che esisteva a Naughton's Gap".





Il villaggio è ora pressoché disabitato, ma Dino e sua sorella, spronati dal prete cattolico di Casino, hanno intuito l'importanza di scrivere questo libro per preservare la testimonianza di questa migrazione.





"Ci abbiamo messo molti anni, ma siamo riusciti a racchiudere le storie di 27 famiglie italiane e di tre famiglie australiane che hanno vissuto a Naughton's Gap", spiega Dino.





"In questo modo la storia di queste famiglie non andrà persa".





