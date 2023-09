Royal International Commerce, quando imprenditorialità e amicizia vanno a braccetto

Sia Filippo Ronzoni che Alessandro Gardini sono arrivati in Australia un po' per sfida personale ed un po' per scherzo.





"Mio padre era convinto che la mia intenzione fosse di venire in Australia per divertirmi e fare festa", racconta Alessandro "ed aveva pienamente ragione".





Anche Filippo racconta di essere approdato in Australia nel 2008 per fare un'esperienza di crescita personale e per imparare l'inglese, ma che non si sarebbe aspettato di rimanere così a lungo.

"Dopo un anno di working-holiday ho trovato un lavoro molto simile a quello che io ed Alessandro stiamo facendo adesso, che mi ha permesso di ottenere un visto per rimanere in Australia".





Alessandro e Filippo si conoscono proprio grazie a questo lavoro. Alessandro e Filippo agli albori della Royal International Commerce Source: Courtesy of Royal International Commerce "Mi ricordo di essermi presentato al lavoro", racconta Alessandro "e di aver pensato che l'ambiente fosse un po' grezzo".

Con Filippo si è subito instaurata una bella amicizia ed abbiamo lavorato insieme per tre anni

Le strade professionali dei due amici ad un certo punto si dividono, fino al 2015, quando Alessandro e Filippo decidono di unire le loro forze per fondare Royal International Commerce.





"Eravamo ad un punto in cui entrambi ci sentivamo un po' insoddisfatti di quello che stavamo facendo", racconta Alessandro "ed allora ci siamo detti 'siamo in Australia, creiamo qualcosa di nostro' e così è nata la nostra azienda".





Royal International Commerce si specializza nell'importazione di prodotti alimentari da tutta Europa, con un focus primario sui formaggi e sui salumi stagionati.

"All'inizio è stato davvero difficile ed i sacrifici sono stati tanti, in quanto eravamo solo noi due a gestire tutto" dice Alessandro.





"Non potevamo assentarci lo stesso giorno, qualcuno doveva sempre presenziare in magazzino".





Da una piccola realtà, ora Royal International Commerce si è invece espansa dando lavoro anche ad altri giovani italiani.





"La nostra visione per l'azienda è quella di diventare leader del settore in Australia, offrendo anche opportunità lavorative a giovani italiani che vogliano mettersi in gioco", afferma Alessandro.





"Vogliamo inoltre rafforzare la nostra presenza sul mercato distribuendo prodotti di fine food con il nostro brand", dichiara Filippo.





Potete riascoltare la nostra intervista a Filippo Gardini ed Alessandro Ronzoni qui:

