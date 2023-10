La SBS trasmette "Rabbit-Proof Fence" in occasione di NAIDOC Week

Venerdì alle 19.45 su World Movies - Raising Arizona





Herbert McDunnough (Nicolas Cage) è un rapinatore condannato più volte che si innamora di Edwina (Holly Hunter), una giovane poliziotta. Finiscono per sposarsi e Herbert giura di smettere di fare rapine. Tentano di mettere su famiglia, ma Edwina scopre di essere sterile. A questo punto Herbert decide di trovare una soluzione a modo suo. Diretto da Joel e Ethan Cohen, il film è stato inserito al trentunesimo posto nella classifica delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi.





Venerdì alle 21.30 su World Movies - Rabbit-Proof Fence





Il film, diretto da Phillip Noyce, è ispirato alla storia vera di tre giovani ragazze aborigene, Molly, Daisy e Gracie, che nel 1931 furono rimosse con la forza dalle loro madri e dalla loro casa a nord di Perth e trasferite a più di 2000 km di distanza, nell’ambito della politica di assimilazione del governo australiano dell’epoca. Molly guida la sorella e la cugina in una coraggiosa fuga nel tentativo di trovare la strada di casa seguendo, a piedi, la recinzione a prova di conigli che attraversa il deserto australiano.





Sabato alle 20.30 su SBS - Stand Up And Be Counted: NAIDOC Concert





Si tratta di uno spettacolo di due ore presentato da Aaron Fa'aoso e Steph Tisdell che celebra la musica, la cultura e l’arte indigena australiana in occasione di NAIDOC Week.





Domenica alle 19.00 su SBS Food - Bonacini’s Italy





Lo chef italo-canadese Michael Bonacini questa settimana va in Molise, alla scoperta dei suoi segreti gastronomici. Comincia con un timballo di cicoria a più strati - una torta ripiena di cicoria fresca, pomodori maturi, prosciutto, pecorino e pangrattato. Il primo è un polpo piccante e il secondo è un coniglio marinato tradizionale, stufato nel vino, con pomodori e peperoncino.





Domenica alle 20.30 su World Movies - Gomorra - La Serie





Imma convince Genny ad andare in missione in Honduras per rifornirsi di droga, Ciro è già partito per la Spagna. Il suo compito è negoziare una tregua tra i clan. Intanto a Napoli Imma ha preso il controllo del clan. E a peggiorare le cose, ha la benedizione di Pietro.





Domenica alle 22.00 su SBS Food - Gino's Italian Escape: Hidden Italy





Per scoprire i segreti gastronomici del Trentino Alto-Adige, lo chef Gino D’Acampo parte da Valfloriana, dove i caseifici e i salumifici seguono ancora antichi metodi di produzione alimentare. Mostra come si fa il formaggio a pasta molle locale, la Zighera della Valfloria, e lo utilizza come ingrediente principale quando prepara un piatto di pasta semplice e veloce.





Martedì alle 14.00 su World Movies - Se Dio vuole





Tommaso De Luca (Marco Giallini) è un cardiochirurgo di successo ed è anche ateo. Il figlio Andrea, studente di medicina, annuncia durante una riunione di famiglia che vuole farsi prete. Tommaso è sconvolto nel sentire la notizia perché si aspettava invece che suo figlio avrebbe fatto outing. Irritato, Tommaso visita il monastero del carismatico Don Pietro Pellegrini (Alessandro Gassman), che crede abbia fatto il lavaggio del cervello al figlio.





Mercoledì alle 20.30 su SBS Food - A Gondola On The Murray





Lo chef Stefano de Pieri fa visita a un contadino italiano che alleva piccioni e, tornato in cucina, prepara una zuppa tradizionale a base di pane, formaggio e brodo di piccione. Successivamente, lo troviamo in viaggio lungo il fiume Murray, nel South Australia, dove è stato invitato a cucinare un pranzo speciale per un gruppo di produttori di vino della Barossa Valley.





Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .