Sir James Gobbo, se ne va una delle anime della comunità italoaustraliana

Nato il 22 marzo del 1931 a Carlton da Antonio Gobbo e Regina Tosetto, entrambi originari di Cittadella in provincia di Padova, Sir James Gobbo aveva fatto ritorno in Italia per alcuni anni con la sua famiglia, prima di ristabilirsi con essa a Melbourne all'età di sette anni.





Sir James Gobbo è mancato domenica 7 novembre all'età di novant'anni

Fu il venticinquesimo Governatore del Victoria, tra il 1997 e il 2000

Gli sopravvivono la moglie Shirley e cinque figli

Nel maggio del 1938 i genitori di Gobbo acquistarono un ristorante nei pressi del Queen Victoria Market, al 274 di Victoria Street, North Melbourne, dove avevano installato una macchina per il caffè espresso (una Cimbali) che si erano portati dall’Italia.





Completati gli studi superiori, Gobbo si iscrisse all’Università di Melbourne, e nel 1951 vinse la prestigiosa borsa di studio Rhodes Scholar, che gli permise di frequentare i corsi universitari ad Oxford. Melbourne. February 9 2001. Victorian Premier Steve Bracks greets Italian Minister for Foreign affairs Lamberto Dini at 55 Collins St., Melbourne in 2006. Source: AAP Ritornato a Melbourne, dopo una brillante carriera come barrister (l'avvocato abilitato a svolgere l’attività presso le corti superiori) Sir James Gobbo fu nominato giudice della Corte Suprema nel 1978, carica che mantenne per oltre quindici anni.





Nel 1997 divenne il primo italoaustraliano ad essere nominato Governatore del Victoria.

Nel dicembre del 1978 venne nominato presidente del Coasit, e con Giancarlo Martini, direttore del Coasit, si recò a Canberra per incontrare il ministro Wal Fife e far inserire l’italiano nel curriculum di studi del Victoria.

L'intervista rilasciata da Sir James Gobbo a SBS Italian nel 2018 ISSI, in palio cinque borse di studio da 10.000 dollari dedicate agli italoaustraliani

L'attuale governatrice del Victoria, Linda Dessau AC, ha reso omaggio a Sir James Gobbo definendolo "un australiano orgoglioso dalla sua nascita in Victoria nel 1931, [che] divenne il primo governatore del Victoria la cui famiglia non era anglo-celtica", e "uno dei padri del multiculturalismo australiano, causa per la quale ha lavorato incessantemente fino alla morte".





Il dottor Hass Dellal, Executive Director e Company Secretary della Australian Multicultural Foundation, ha dichiarato in un comunicato che "Sir James è stato un campione e ispiratore per l'Australia multiculturale. È un'icona australiana, la cui eredità vivrà per decenni a venire”. Queen Elizabeth II arrives in Melbourne on 23 March 2000. Also pictured (left to right) is Duke of Edinburgh, Prince Philip, Victorian Governor Sir James Gobbo. Source: AAP Photo/Julian Smith



Laura Mecca, ex direttrice della Società Storica del COASIT di Melbourne, ha ricordato con toni commossi Sir James Gobbo ai microfoni di SBS Italian.





La Società Storica fu un ente da lui stesso voluto per raccontare il contributo degli italiani in Australia.





"Lui l'aveva ideata nel 1980, lui aveva avuto questa visione e questa preoccupazione che negli archivi australiani di mainstream non ci fosse nulla che raccontasse l'esistenza e il contributo degli italiani in Australia, e quindi decise che bisognava fare qualcosa per documentare la storia dell'immigrazione".





"Era una persona eccezionale, lo si incontrava nelle strade di Carlton, era sempre gioviale e cordiale", ha aggiunto Mecca, "Carlton era il suo paese".

Il premier del Victoria Daniel Andrews ha reso noto che "la famiglia ha accettato un funerale di stato in cui potremo rendere omaggio alla sua eredità e al contributo alla comunità del Victoria. I funerali si terranno nel pomeriggio di martedì 16 novembre presso la Cattedrale di San Patrick. Ulteriori dettagli saranno disponibili a breve".





