Sortilegi, sorprese e conferme: il weekend sportivo non delude

In Serie A, doveva essere un turno favorevole alle inseguitrici, con Milan e Napoli impegnate rispettivamente con Udinese - in casa - e Salernitana - all'Arechi, mentre i nerazzurri meneghini andavano a far visita a quelli orobici.





I campani rispettano il pronostico, mentre l'Inter vince a Bergamo - l'Atalanta non aveva ancora subito gol tra le mura amiche - ed il Milan perde tra i fischi con l'Udinese.





C'è soltanto un'inseguitrice nello specchietto di Inzaghi: si tratta della Vecchia Signora, sempre più cortomusista che mai, che vince a Firenze in un Franchi senza i tifosi viola della Fiesole.





I supporter viola hanno disertato lo stadio in polemica contro la Lega Calcio, che non ha rimandato l'incontro dopo le alluvioni che hanno messo in ginocchio le aree intorno a Firenze.





Risultati 11esima giornata di Serie A





Bologna-Lazio 1-0, Atalanta-Inter 1-2, Salernitana-Napoli 0-2, Milan-Udinese 0-1, Verona-Monza 1-3, Cagliari-Genoa 2-0, Roma-Lecce 2-1, Fiorentina-Juventus 0-1. Domani Frosinone-Empoli e Torino-Sassuolo.





Classifica Serie A dopo 11 giornate





Inter 28, Juventus 26, Milan 22, Napoli 21, Atalanta 19, Bologna 18, Roma e Fiorentina 17, Monza e Lazio 16, Lecce 13, Frosinone e Torino 12, Sassuolo e Genoa 11, Udinese 10, Cagliari 9, Verona 8, Empoli 7, Salernitana 4.



In Brasile, la Fluminense si aggiudica la sua prima Copa Libertadores della sua storia. La "tricolor" piega il Boca Juniors dopo i supplementari, in un Maracanà esaurito.





Gli "Xeneises" perdono così la loro sesta finale su 12 disputate, e mancano l'aggancio all'Independiente, che con sette vittorie resta la squadra con più Copas in bacheca.





Continua così la maledizione dei gialloblu, che non conquistano la "séptima" neanche questa volta, dopo le finali perse nel 2004, nel 2012 e nel 2018.



Nel tennis, Novak Djokovic piega il bulgaro Dimitrov nella finale dell'ATP 1000 di Parigi, e continua a polverizzare record su record.





Quarantesimo torneo ATP per il serbo, che con una vittoria nelle Finals di Torino si confermerebbe numero 1 anche per quest'anno, portando a otto - altro record - il numero di anni interamente in testa.





