Spiedini di gamberi, carciofi e prosciutto di Parma con polenta grigliata e salsa gremolata

Chi ha detto che la polenta non si possa mangiare anche d'estate? Lo chef di origine milanese Luca Ciano ce la propone in una versione adatta al periodo più caldo dell'anno.

Ci chiamano polentoni mica per niente!

Ingredienti per 4 persone

8 fette di polenta fredda (lunghezza 8 cm circa, spessore 2 cm circa)

8 fette di prosciutto di Parma

8 gamberoni verdi, sgusciati e puliti, conservando la coda

4 carciofi grandi privati ​​delle foglie dure (oppure quelli in barattolo)

1/3 tazza di olio extra vergine di oliva

1 limone (scorza e succo)

1/3 mazzetto di prezzemolo, tritato finemente

1 spicchio d'aglio, tritato finemente

4 spiedini di legno, lunghi almeno 10 cm

Sale e pepe

180 gr di farina di polenta (anche istantanea)

750 ml di acqua

1 cucchiaio di sale

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

60 gr Grana Padano grattugiato

20 gr di burro non salato

Preparazione della polenta

Portare a bollore l'acqua in una pentola capiente, quindi aggiungere il sale e l'olio. Quando bolle aggiungete la polenta poco alla volta, sempre mescolando. Cuocere a fuoco lento per tre minuti. Togliere dal fuoco e aggiungere il burro e il Grana Padano, farlo sciogliere e mescolare bene. Versare la polenta su un tagliere e livellare a circa 2 cm di spessore. Quando si è raffreddata tagliarla in fette di otto centimetri di lunghezza.

Preparazione della salsa gremolata

In una ciotola aggiungete la scorza di limone, il prezzemolo, l'olio e l'aglio con un pizzico di sale e pepe, e mescolate bene.

Preparazione degli spiedini

Se servito come antipasto, formare lo spiedino partendo dai carciofi alternando tre pezzi di carciofo con due gamberoni e fette di prosciutto (vedi foto). Aumentare le dosi in caso si voglia servirlo come piatto principale.





Se usate carciofi freschi, tagliare a metà i carciofi dopo avere tolto le foglie esterne più dure. Togliere la peluria interna e tagliare ogni metà in 3 spicchi. Mettere i carciofi in una ciotola capiente, aggiungere acqua fredda e succo di limone, per evitare che anneriscano.





Per qualche minuto immergere gli spiedini in acqua prima di utilizzarli per evitare che si brucino. Irrorare con un filo d'olio gli spiedini, salare, pepare e cuocere sulla griglia per 3-4 minuti per lato.





Separatamente grigliare le fette di polenta.





Per servire, mettere due fette di polenta su un piatto piano, adagiare sopra uno spiedino e condire con un po' di gremolata.





Ascolta la ricetta di Luca Ciano:

LISTEN TO Spiedini di gamberi, carciofi e prosciutto di Parma con polenta grigliata e salsa gremolata SBS Italian 07/12/2021 10:11 Play

