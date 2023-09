Stati Uniti, nessuna schiarita sul nome del nuovo speaker della Camera

Punti chiave La House of Representatives statunitense è ancora senza speaker

Il nome del deputato californiano repubblicano Kevin McCarthy, scelto dalla maggioranza del suo partito, non convince i deputati più conservatori

Proseguono le trattative per una soluzione in extremis, ma la soluzione non sembra esser vicina

L'attività legislativa degli Stati Uniti è, di fatto, paralizzata. Il governo Biden, infatti, non ha ancora ripreso i lavori dopo le elezioni di Midterm dello scorso novembre, perché i deputati della Camera non hanno ancora eletto il loro speaker , che dovrebbe essere in quota repubblicana, dato che il Grand Old Party ha ottenuto la maggioranza all'ultima tornata elettorale.



Il deputato della California Kevin McCarthy, indicato alla vigilia come colui che avrebbe dovuto raccogliere l'eredità di Nancy Pelosi, non ha ancora ottenuto i 218 voti necessari per salire sullo scranno della House of Representatives .





Al momento, sono già dieci le votazioni senza esito, e i segnali non sono certamente incoraggianti per il deputato che, a detta del giornalista Giampiero Gramaglia, paga il fatto di non "essere abbastanza trumpiano", e di aver fatto molte volte retromarcia, alienandogli i favori dei repubblicani più oltranzisti e conservatori, che lo ripudiano principalmente per aver "pugnalato alle spalle" Trump riguardo ai fatti di Capitol City, noti anche come i Capitol Riots .



Erano ben 100 anni che lo speaker non veniva eletto al primo turno, mentre il record di votazioni necessarie rissale addirittura al 1856, quando servirono 133 votazioni e ben due mesi per eleggere lo speaker della camera.





A questo punto secondo Gramaglia ci sono soltanto due possibilità, e nessuna delle due sembra giocare a favore di McCarthy. Gramaglia ammette che la strada che porta ad un accordo dell'ultimo minuto sia sempre possibile, ma le sue reali possibilità svaniscono votazione dopo votazione.



L'ipotesi più plausibile, secondo me, è che McCarthy si faccia da parte e che i repubblicani scelgano un altro nome per ricoprire la terza carica dello Stato. G. Gramaglia

