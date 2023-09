"Studiavo italiano pensando di migliorare la mia carriera, invece ho trovato l'amore"

"Ho iniziato a studiare italiano quando sono entrato alla Giorgio Armani, mi sono reso conto che se volevo capire a fondo la cultura aziendale saper parlare la lingua mi avrebbe aiutato, e poi perché tutti i più grandi designer parlano italiano", ha raccontato Oliver Wilkinson ai microfoni di SBS Italian.





"Ho studiato per sei mesi qui a Sydney, ma studiare non basta, bisogna leggere, ascoltare musica, guardare film, entrare nella cultura a 360 gradi e poi naturalmente, se si può, viaggiare. Ho fatto così anche quando lavoravo per YSL (Yves Saint Laurent) e sapere il francese mi ha aiutato con l'italiano", ha continuato Oliver.

La passione per la lingua italiana è stata la prima cosa in comune che Oliver ha scoperto di avere con la sua futura moglie Hannah Fraser, cantante lirica e nipote dell'ex primo ministro australiano Malcom Fraser.





"Eravamo ad una degustazione di limoncello e io stavo parlando italiano, lei mi stava riprendendo per mandare il video ai suoi amici in Italia e mi ha confessato che mi ha trovato subito simpatco, grazie all'italiano ho fatto colpo, come si dice!", scherza Oliver.

Complice la pandemia, oggi i due hanno deciso che per alcuni anni Sydney sarà la loro casa, ma non escludono di tornare un giorno in Italia per una nuova esperienza, lavorativa e di vita.





Ascolta l'intervista a Oliver Wilkinson:

