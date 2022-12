Su SBS TV: la lotta che salvò il fiume Franklin, la città dei dinosauri e i Mondiali di calcio

Venerdì alle 21.30 su DBS HD – Autun: Rome’s Forgotten Sister



La cittadina di Autun è definita la sorella di Roma. Fondata duemila anni fa dall’Imperatore Augusto, la città di sedicimila abitanti nella regione della Borgogna Franca Contea è la seconda maggiore città dell’antica Roma nella Gallia. Ancora oggi, Autun conserva edifici di epoca romana, tra cui due porte e il celebre teatro che con i suoi 150 metri di diametro è uno dei più ampi della Gallia, e i resti di un edificio sacro gallo-romano detto Tempio di Giano. Ma come riuscirono i romani a costruire questa enorme città in poche decadi? Quali furono le sfide urbanistiche che accompagnarono questo monumentale progetto urbanistico? Quale storia raccontano i reperti archeologici di questa singolare città romana della Gallia? Questo interessante documentario rivela una Gallia romana molto più raffinata di quanto si possa immaginare.





Poi alle 1.30 sempre su SBS HD – Quarti di finale Mondiali di calcio 2022



La competizione mondiale si avvia alla sua fase più emozionante con gli incontri dei quarti di finale. Il primo sarà tra Croazia - Brasile dall’Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar.





Sabato mattina alle 5.30 su SBS HD – Quarti di finale Mondiali di calcio 2022



Secondo quarto di finale tra Olanda - Argentina dal Lusail Stadium.



FIFA World Cup Qatar 2022. Credit: AP Sabato alle 20.30 su SBS Viceland – Music Videos that Defined the 2000s



Negli anni Duemila band e artisti hanno sfruttato l’emergere di nuove tecnologie come YouTube e i social media, per esplorare possibilità creative attraverso video musicali. Registi come Garth Jennings, Spike Jonze e Michel Gondry hanno creato nuovi capolavori sfruttando gli effetti speciali e la loro immaginazione. Tra i video del documentario anche quelli di Kylie Minogue, Christina Aguilera, 50 Cent, Missy Elliott, Britney Spears, Rihanna e Lady Gaga.





Alle 1.30 su SBS HD -Quarti di finale Mondiali di calcio 2022



Quarti di finale: Portogallo - Marocco dall’Al Thumama Stadium, Al Thumama, Qatar.





Domenica alle 5.30 su SBS HD – Mondiali di calcio 2022 in Qatar



Ultimo quarto di finale tra Inghilterra e Francia dall‘Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar.





Domenica alle 21.10 su HSB HD – Franklin



Franklin racconta l'epica campagna di sette anni negli anni '80 per salvare il la zona del fiume Franklin in Tasmania. Dichiarati patrimonio dell'umanità, il fiume e l'area boschiva circostante, inclusi numerosi siti sacri agli Aborigeni, stavano per essere quasi totalmente distrutti dalla costruzione di un bacino idroelettrico. Franklin mostra il volto drammatico della più significativa protesta ambientale nella storia d’Australia e il trionfo della lotta non violenta. La vicenda è raccontata attraverso gli occhi di Oliver Cassidy, la cui famiglia vive in Tasmania da otto generazioni, che ripercorre il coraggioso viaggio in canoa fatto da suo padre e da altri ambientalisti per bloccare la costruzione della diga.





Lunedì alle 19.30 sud SBS HD e su NITV – From the Hearth of Our Nation Celebration



Unitevi a noi per celebrare il decimo anniversario di NITV, uno dei sei canali dello Special Broadcasting Service. Per celebrare l'evento, NITV trasmette un programma in diretta da Uluru, il cuore della nostra nazione.





Lunedì su SBS HD dalla 23.55 – Medici: The Magnificent part II



Quattro episodi della Serie televisiva della Rai dedicati ai Medici di Firenze. Il primo episodio va in onda alle 23.55 e l’ultimo alle 2.55 del mattino.





Martedì alle 20.30 su SBS HD – Navalny



Russian opposition leader Alexei Navalny in a court room in Moscow, Russia in 2018. Source: AAP Il documentario raccoglie testimonianze e documenti dell’indagine del tentato assassinio di Alexay Navalny, leader dell’opposizione russa che da anni denuncia la corruzione in Russia e nel farlo si è procurato numerosi nemici. Le sue rivelazioni pubbliche e le richieste di riforme democratiche hanno fatto infuriare il presidente russo Vladimir Putin, che si rifiuta persino di pronunciare il suo nome in pubblico. Nell'agosto 2020, Navalny è stato avvelenato con un gas nervino in un elaborato attentato alla sua vita. Curato e salvato in un ospedale tedesco, Navalny rientrato in Russia, dove è stato arrestato e condannato a 13 anni di reclusione per frode.





Mercoledì alle 1.30 su SBS HD – Mondiali di calcio 2022 in Qatar



Prima semifinale dei Mondiali di Calcio dal Lusail Stadium.





Mercoledì alle 20.30 e 21.00 su SBS Food – Gino’s Italian Coastal Escape



Gino è nel Parco del Gargano dove prepara la classica parmigiana di melanzane. Poi assaggia alcuni degli oli prodotti da antichi uliveti e ci cucina un piatto di spaghetti al peperoncino con soli cinque ingredienti naturali.





Giovedì alle 1.30 su SBS HD – Mondiali di calcio 2022 in Qatar



Seconda semifinale





Giovedì alle 19.30 – Going Places with Ernie Dingo



A supplied undated artists' impression shows the Australotitan cooperensis, or the southern titan, dinosaur. Source: AAP, Supplied / AAP Image/Supplied by Queensland Museum and the Eromanga Natural History Museum Ernie visita Winton, l’affascinante città dei dinosauri, dove incontra il fondatore del museo locale che raccoglie i giganteschi fossili trovati nella zona. Dingo poi va a trovare un famoso artista locale con il quale trascorre un pomeriggio a dipingere.





