Su SBS TV questa settimana: Sofia Loren, buona cucina e tanta storia e cultura Aborigena

Venerdì alle 20.00 su SBS Food – Cook like an Italian with Silvia Colloca



Il pranzo domenicale, il rito settimanale dove ancora moltissime famiglie si riuniscono per celebrare il loro speciale senso di appartenenza. Silvia incontra anche la sua amica Alfia con la quale prepara alcune ricette tipiche della domenica, incluso un classico e famoso piatto siciliano: pasta alla Norma.





Sabato alle 21.30 su SBS HD – Mysteries of The Sphinx – I misteri della Sfinge



Uno dei misteri più duraturi dell’antico Egitto è la Sfinge. Un gruppo di archeologi scopre nuove statuette della Sfinge e rari animali mummificati. Gli esperti cercano nuovi indizi per spiegare il ruolo delle divinità animali nell’antico Egitto, inclusa la Sfinge di Giza dal corpo di leone col volto umano.





Domenica alle 19.30 su SBS HD – Curse of the Ancients: Roman Empire



"Jerash, Jordan - December 20, 2010:Legion VI Ferrata, the ""Ironclads"" march forward in preparation to fight. Credit: 1001nights/Getty Images La professoressa Alice Roberts spiega come l’Impero romano sia diventato una delle più grandi civiltà della storia e quale fosse il suo segreto. Il documentario ci accompagna attraverso i campi di battaglia scoperti recentemente in Gran Bretagna e Spagna per scoprire il segreto di come l’esercito romano sconfiggeva i suoi nemici, rendendo l’antica Roma una delle prime superpotenze al mondo. La professoressa Roberts scopre anche quale è stata la maledizione che ha portato Roma alla sua rovina.





Lunedì alle 17.30 su World Movies – Lady L



Lady L, interpretata da Sofia Loren, è straordinariamente bella e affascinante, e alla fine della sua lunga vita racconta sua la storia. Da lavandaia a moglie di un noto aristocratico, non nasconde le sue avventure amorose con un giocatore d’azzardo e anarchico francese.



Il cast include Paul Newman, David Niven, con la regia di Peter Ustinov.





Martedì alle 5.50 su SBS HD –Football: Ballon D’or Ceremony 2022



Per gli appassionati di calcio, da Parigi in diretta l’annuncio del pallone d’oro 2022, il riconoscimento individuale numero uno nel mondo del calcio.



..wieder Messi: zum 7.Mal Ballon d'Or Source: AAP, AP / AAP Image/AP Photo/Christophe Ena Martedì alle 10.00 su World Movies – Happy as Lazzaro (Lazzaro felice)



Vincitore della migliore sceneggiatura al Festival di Cannes del 2018, Lazzaro Felice racconta la storia di un giovane che alla fine del film fa scoprire che gli esseri umani sono più violenti e cattivi dei lupi. Il cast include Adriano Tardiolo nella parte di Lazzaro, Alba Rohrwacher, Nicoletta Braschi e Tommaso Ragno.





Martedì su World Movies – Daniel



La storia del fotografo danese Daniel Rye, catturato dall'ISIS in Siria nel 2013 e tenuto in ostaggio per 398 giorni insieme ad altri 23 cittadini stranieri tra cui lo sfortunato giornalista americano James Foley. Il film segue la lotta di Daniel per la sopravvivenza e l'alleanza che ha stretto con Foley prima della sua drammatica esecuzione pubblica nel 2013.



Una scena di Daniel. Credit: Toolbox Film/Martin Dam Kristensen Mercoledì su SBS Viceland alle 22.25 – Twelve Monkeys



Presentato in Italia con il titolo “L’esercito delle 12 scimmie”, il film è una storia di fantascienza post-apocalittica. Interpretato da Bruce Willis nella parte di un detenuto che, con la promessa della grazia, viene inviato nel passato per indagare sui fatti che hanno portato all'estinzione del 99% dell'umanità e costretto i sopravvissuti a vivere nel sottosuolo per sfuggire al contagio di un virus letale.





Giovedì alle 15.00 su SBS HD – Going Places with Ernie Dingo



Seguiamo Ernie nel Queensland settentrionale dove ci fa visitare una foresta pluviale accompagnato da Kuku Yalanji, un Elder locale che gli fa da guida. Alla fine, anche noi scopriremo molto di più di quanto pensiamo di sapere sulla protezione dell’ambiente.





Giovedì alle 23.00 su SBS HD – Gomorra



Ciro e gli altri si rifugiano a Forcella, ma devono cercare subito un luogo più sicuro e nuove alleanze. Non c’è tempo da perdere: Genny ha messo una taglia sulle loro teste e il tempo corre troppo velocemente.





Giovedì alle 23.15 su NITV – The Kamilaroi



Torniamo tra la terra degli antichi popoli Aborigeni. In questo breve documentario il popolo Kamilaroi nel NSW nord-occidentale condivide con noi la sua cultura, storia e leggende del passato.





Giovedì alle 23.35 su NITV – Firekeepers of Kakadu



Source: AAP / AAP Image/Dean Lewins. Un documentario sulla più antica cultura sopravvissuta sulla terra, il popolo Bininj delle terre aborigene di Kakadu, che vive una vita tradizionale, come fa da oltre 65.000 anni. Un programma da non perdere.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





