Il remake di "Suspiria" di Luca Guadagnino su SBS Viceland

Venerdì alle 14.45 su World Movies - The Eagle Has Landed





Si tratta di uno dei classici film sulla Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1943, la guerra sta entrando nelle sue fasi finali e la Germania è sull'orlo della sconfitta. Un Hitler sempre più incontrollabile ordina una missione per far rapire e portare in Germania il primo ministro britannico Winston Churchill. Il cast stellare comprende Michael Caine, Donald Sutherland, Robert Duvall, Jenny Agutter, Donald Pleasence, Anthony Quayle, Jean Marsh e Judy Geeson.





Venerdì a mezzanotte su Viceland - Ciclismo: La Vuelta 2020





La SBS trasmette in diretta tutte le tappe della Vuelta, il Giro di Spagna. Oggi è in programma la 16esima frazione , Salamanca-Ciudad Rodrigo di 162km.





Sabato alle 18.15 su World Movies - Loving





Siamo negli Stati Uniti del 1967 e Richard e Mildred Loving violano la legge della Virginia che proibisce i matrimoni fra persone di razze diverse, ma la coppia ricorre alla Corte Suprema per poter restare insieme.





Domenica alle 19.00 su SBS Food - Bonacini’s Italy





Lo chef italo-canadese Michael Bonacini va questa settimana alla scoperta del cibo della Basilicata. Inizia con un antipasto di peperoni croccanti con pomodori maturi, acciughe saporite e origano fresco. Passando al primo, Michael prepara una frittata di vermicelli. Utilizzando la pasta avanzata, combina le uova con formaggio, acciughe e fiocchi di peperoncino per creare un piatto tipico della regione.





Domenica alle 20.30 su World Movies - Gomorra - La Serie





Terzo episodio della serie TV ispirata al film omonimo. Con l’uscita di scena di Pietro, è Imma che prende le redini degli affari di famiglia. A Ciro non resta altra scelta che prendere ordini da lei, in particolare riguardo a suo figlio Genny. Quando Imma trova un buco nei conti dei Savastano gestiti dal banchiere di famiglia Franco Musi a Milano, la situazione però si complica…





Domenica alle 22.00 su SBS Food - Gino's Italian Escape





Lo chef Gino D’Acampo si reca a Taormina dove impara a preparare i cannoli siciliani. Sale poi sui crateri dell'Etna e arriva a Savoca, dove sono state girate alcune scene del film Il Padrino, il suo preferito. Conclude il viaggio in Sicilia preparando una granita dalla terrazza panoramica di un bar.





Lunedì alle 14.30 su SBS - Gurrumul





Lo scomparso Geoffrey Gurrumul Yunupingu è stato uno dei cantanti indigeni più importanti e acclamati dal pubblico e dalla critica. Cieco dalla nascita, ha trovato uno scopo e un significato attraverso canzoni e musica ispirate dalla comunità di Elcho, l’isola dove è nato nell'estremo nord-est dell'Arnhem Land, nel Northern Territory. Questo documentario racconta la sua breve ma intensa vita.





Martedì alle 19.30 su SBS Food - Italian Food Safari





Guy Grossi impara come viene prodotta la mozzarella di bufala e scopre il segreto del suo gusto e della sua consistenza. Quindi condivide la sua ricetta per un’insalata caprese con mozzarella, pomodori e basilico. L'abbacchio è un piatto che in Italia si cucina per le feste e il ristoratore Robert Marchetti spiega come viene preparato. Per concludere, un pranzo calabrese con carni cucinate dal macellaio di Perth Vince Garreffa.





Martedì alle 23.30 su Viceland - Suspiria





Si tratta del remake, diretto nel 2018 da Luca Guadagnino, dell’omonimo “cult” del 1977 di Dario Argento. Tra le protagoniste figurano Dakota Johnson, Tilda Swinton (che interpreta ben tre ruoli), Chloë Grace Moretz, Mia Goth e Jessica Harper, quest'ultima protagonista del film originale, ma qui, quarant’anni dopo, in un ruolo minore.





