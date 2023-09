Molta Italia nel palinsesto televisivo della settimana: cucina, documentari e grandi classici

Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la nostra audioguida

Venerdì 2 giugno alle 19.20 su SBS WORLD MOVIES - Steel Magnolias





Film del 1989 Diretto da Herbert Ross, che vanta nel suo cast la presenza di Shirley MacLaine e Julia Roberts. Racconta la storia di una giovane estetista, appena arrivata in una piccola cittadina della Louisiana, che trova lavoro presso il salone locale, dove un piccolo gruppo di donne condivide uno stretto legame di amicizia. Il titolo inglese ( Steel Magnolias , letteralmente Magnolie d'acciaio ) è un appellativo dato alle donne del sud degli Stati Uniti dove la magnolia è un albero molto diffuso.





Ancora venerdì 2 giugno alle 21.30 su SBS WORLD MOVIES - Good Night, and Good Luck



Film del 2005 diretto da George Clooney. Racconta la storia del senatore Joseph McCarthy che inizia la sua temeraria campagna per sradicare i comunisti in America, e dell'impresario della CBS News Edward R. Murrow che si dedica a denunciare le atrocità commesse dall'indagine del Senato di McCarthy. Nel cast George Clooney, David Strathairn (che per questa interpretazione ha vnto una coppa Volpi) e Patricia Clarkson.





Sabato 3 giugno alle 20.30 su NITV - ALONE Australia (replica)



Il reality TV show che vede i concorrenti abbandonati a se stessi nelle zone più remote della Tasmania. La resistenza psicologica è certamente la chiave per i partecipanti rimasti in gara. Non hanno idea di quante persone siano ancora in competizione, né sanno per quanto tempo i loro avversari potrebbero resistere. Ognuno spera che la fine sia dietro l'angolo, ma la verità è che non lo sanno. L'unico modo in cui possono essere sicuri di vincere i 250.000$ in palio è tenere duro a oltranza, finché non gli viene detto che hanno vinto.





Domenica 4 giugno alle 19.35 su SBS - Abandoned Engineering



Una centrale elettrica d'acciaio obsoleta del 20° secolo, un inquietante castello fiabesco polacco, misteriosi archi di centri religiosi attraverso le pianure scozzesi, villaggi desolati a Gerusalemme congelati nel tempo. All'interno di queste strutture in decomposizione ci sono gli echi della storia, ogni guscio pronto a raccontare la sua storia unica.





E ancora domenica 4 giugno alle 20.40 su SBS Pompei: i segreti di Civita Giuliana



Nel febbraio 2021, le squadre del Parco Archeologico di Pompei hanno fatto una scoperta eccezionale: un carro cerimoniale romano incredibilmente ben conservato. Ad oggi, questo carro ornato è il primo del suo genere ad essere stato scoperto. A cosa poteva servire? Come possono essersi evoluti i veicoli durante questo periodo? Com’era il traffico per le strade di Pompei? Possedere un carro e dei cavalli erano un segno di prestigio sociale? Non perdete questo documentario che viaggia nel tempo per cercare di svelarcene i misteri.





Lunedì 5 giugno alle 8.30 su SBS FOOD Alex Polizzi’s Secret Italy



In questo episodio Alex ci accompagna ad esplorare alcune delle isole minori italiane, da Capri e Ischia nel Golfo di Napoli, fino alle Isole Eolie nel profondo sud del nostro Paese. Vivrà la moda glamour di Capri e scalerà le alture rocciose del Castello Aragonese di Ischia, incontrando un team di donne che restaurano cimeli storici di importanza internazionale. Alex assaggerà il vino più famoso dell’isola di Salina: la Malvasia, prima di fare un raro avvistamento di delfini nelle acque di Filicudi.





Martedì 6 giugno alle 18.30 ancora cucina italina su SBS FOOD - Italian Food Safari



Guy scopre un enorme orto di famiglia nella periferia di Melbourne che fornisce materie prime e dove si produce anche vino. Maeve trova il prosciutto ad Adelaide e si fa cucinare pasta e fagioli da Armando Percuoco nella sua tenuta di campagna. A Melbourne, il produttore di formaggi Giorgio Linguanti riporta Guy alla sua infanzia, mentre Loretta Sartori cucina una spettacolare torta di ricotta.





Mercoledì 7 giugno alle ore 19.30 su SBS WORLD MOVIES - The Mask of Zorro



Film di cappa e spada americano del 1998, diretto da Martin Campbell e interpretato da Antonio Banderas, Anthony Hopkins e Catherine Zeta Jones. Un giovane ladro in cerca di vendetta per la morte di suo fratello viene addestrato dall'anziano Zorro, che sta perseguendo la propria vendetta dopo l'omicidio di sua moglie.





Giovedì 8 giugno alle ore 20.30 su SBS Viceland - Beyond Oak Island



Dopo aver investito molto tempo in una caccia al tesoro al largo della costa della Florida, Marty Lagina e Craig Tester scoprono manufatti rari e storici. Ma i due devono fare i conti con il complicato mondo della proprietà.





Su SBS on demand sempre disponibile una varia scelta di film, anche in italiano.





Per il mese di giugno, segnaliamo, tra gli altri, L'Intrusa del regista Leonardo Di Costanzo. Racconta la storia di Giovanna che dirige a Napoli il centro 'La Masseria', dove i bambini, dopo la scuola, possono giocare e crescere, senza rischiare di finire nel giro della camorra. Un giorno si trova ad accogliere Maria, madre di due bambini, senza sapere che si tratta della moglie di un boss ricercato per omicidio.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai .





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.