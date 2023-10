Dopo sette mesi, riapre la stagione lirica di Opera Australia

Il prossimo 5 gennaio, con la Vedova allegra di Franz Lehár torna a splendere il palcoscenico del Joan Sutherland Theatre dell'Opera House di Sydney ponendo termine al difficile periodo di forzata chiusura dell'attività lirica in Australia





"Abbiamo scelto questa opera perché è ricca di musica, di gioia e di allegria", dice Lyndon Terracini che sottolinea che il ruolo di Hanna Glawari è stato affidato al soprano Julie Lea Goodwin, una stella affermata di Opera Australia. Lyndon Terracini e Julie Lea Godwin con parte del corpo di ballo de La Vedova Allegra in scena dal 5 gennaio all'Opera House di Sydney. Source: Opera Australia Terracini spiega che sono stati sette mesi difficili nei quali l'organizzazione, ha sostenuto, ad un enorme costo economico, i lavoratori evitando licenziamenti.





Da gennaio la invidiatissima macchina produttiva di OA si rimette in moto presentando un'operetta e tre opere per rilanciare l'attività che proseguirà nei mesi successivi con altre rappresentazioni (gli annunci nelle prossime settimane).





"Per il prossimo anno abbiamo in cantiere un progetto straordinario del quale non posso dire nulla al momento", svela Terracini ai microfoni di SBS Italian.





"Anche su HOSH (Handa Opera on Sydney Harbour) bisognerà attendere un paio di settimane per l'annuncio ufficiale anche se in questo caso dovrebbe essere la Traviata di Giuseppe Verdi cancellata lo scorso anno a causa del COVID-19.





Le quattro opere in programma per il 2021 (clicca per dettagli):





Ernani è una co-produzione con La Scala. Venne messa in scena a Milano nel 2018. È la seconda opera che OA e La Scala presentano in Australia dopo il trionfale successo dell' Attila di Giuseppe Verdi dello scorso anno.





"Per Ernani abbiamo invitato il maestro Renato Palumbo che è uno dei migliori direttori d'orchestra verdiani al mondo", spiega Terracini.





La collaborazione con La Scala dovrebbe continuare anche negli anni a venire. Source: Photo by Brescia e Amisano Ascolta l'intervista con Lyndon Terracini:

