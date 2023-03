The Quiet Girl, il capolavoro irlandese nominato agli Oscar, in prima TV su SBS

Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la nostra audioguida

Sabato alle 13.00 su SBS World Movies – As You Want Me



Un film poetico e divertente sull’amore e l’identità di genere con Monica Bellucci, Vincent Cassel e Enrico Lo Verso. Pasquale, un poliziotto romano, incontra una prostituta transgender, che conosce da quando entrambi erano bambini. Pasquale è in procinto di sposarsi con Nellina, ma a poco a poco si accorge di essersi innamorato di Desideria.





Sabato alle 20.30 su SBS – Charles: Our New King



In questo documentario viene esplorata la figura di Re Carlo III, mai nessun regno era iniziato ad un età così avanzata in Gran Bretagna. Chi è, che tipo di re sarà, e riuscirà mai ad attrarre lo stesso livello di affetto e rispetto di cui godeva la compianta regina Elisabetta II?





Domenica alle 19.30 su SBS Food – Bobby & Giada In Italy



Nel loro tour gastronomico dell’Italia, Bobby Flay e Giada De Laurentiis arrivano a Roma, dove vanno immediatamente alla ricerca dei loro piatti preferiti. Per Giada si tratta della pizza bianca che ha spesso mangiato in famiglia, mentre per Bobby è un gelato.





Lunedì alle 20.30 su SBS – Irish Road Trip With Miriam Margolyes



Un viaggio attraverso l’Irlanda con l’amatissima attrice che ripercorre tre eventi chiave della storia irlandese: la carestia, la rivolta di Pasqua e la Guerra di Indipendenza.





Martedì alle 19.35 su SBS World Movies – The 400 Blows



Antoine Doinel ha 12 anni e per punizione gli vengono assegnati compiti a casa aggiuntivi, che non è in grado di fare. Antoine decide quindi di non andare a scuola il giorno dopo, assieme al suo miglior amico René. I 400 Colpi , diretto da François Truffaut, è considerato da molti uno dei film più importanti della storia del cinema.





Mercoledì alle 21.30 su SBS World Movies – The Quiet Girl



Cait ha 9 anni e la sua famiglia è problematica e priva di mezzi. A casa e a scuola, ha imparato a rendersi invisibile a chi le sta attorno. Con l’arrivo dell’estate, Cait viene mandata per un po’ di tempo a stare con dei parenti lontani. Il film è quasi interamente in lingua irlandese ed è stato tra i film più amati dalla critica negli ultimi mesi, guadagnandosi una nomination agli Oscar di quest’anno come Miglior Film Straniero.





Solo su SBS On Demand – Blessed Madness



Benedetta Follia è una commedia agrodolce diretta ed interpretata da Carlo Verdone nel 2018. Dopo che la moglie lo lascia dopo 25 anni, il negoziante Guglielmo vede la sua vita trasformata dalla sua nuova commessa, Luna, che gli insegna a vedere la vita in modo diverso.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





