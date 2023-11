È uscito il 20 aprile 2020 “Tali e squali”, il nuovo singolo dei The Bastard Sons of Dioniso.





Il brano segna il ritorno del trio trentino che posa così la prima tessera del mosaico che andrà a comporre il prossimo album di inediti. "Tali E Squali", il nuovo pezzo di The Bastard Sons of Dioniso. Source: TBSOD





Un lavoro che arriva dopo “Cambogia”, ultimo album pubblicato a dicembre 2017, con cui la band ha confermato e consolidato il favore della critica, oltre che il supporto del numeroso pubblico che da sempre segue l’intensa attività live del gruppo.





The Bastard Sons of Dioniso, secondi a X Factor nel 2009, hanno all’attivo 7 album e un EP (disco d’oro), realizzando importanti collaborazioni e aperture per artisti internazionali come Ben Harper, Robert Plant e Green Day.

Jacopo Broseghini racconta a SBS Italian come il nuovo brano abbia “una genesi molto articolata. Nasce 3 anni fa da un’idea musicale di Michele, il chitarrista, e nel tempo ha subito delle modifiche, non tanto a livello ritmico e melodico, ma più che altro l’abbiamo semplificato, soprattutto per quanto riguarda le voci del ritornello.





Nel testo, prosegue Broseghini si fa riferimento al "nostro bisogno, proprio come per lo squalo, di andare avanti, di doversi muovere per respirare".





Per la band, che basa la propria attività musicale in gran parte sulle esibizioni live, quello della pandemia non è stato un periodo facile.

Abbiamo perso quello che ci faceva respirare, anche a livello economico e lavorativo. Abbiamo voluto mettere nella registrazione quello che di solito diamo nel live, e portarlo a tutti.

Ascolta l'intervista a Jacopo Broseghini dei TBSOD

LISTEN TO Tornano TBSOD, con un nuovo singolo dopo tre anni SBS Italian 06/06/2021 11:49 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.