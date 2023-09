Tour de France, arrivano gli uomini e partono le donne, in TV su SBS

Sabato alle 19.30 su NITV – Going Places With Ernie Dingo



Quinta stagione per la serie documentaria che ci porta nei luoghi più caratteristici dell’Australia e ci permette di conoscerne l’ambiente, la storia e gli abitanti.





Sabato alle 21.25 su SBS Viceland – Raw Comedy



Riviviamo la serata finale del più importante e longevo festival open mic in Australia. Il palcoscenico è ora dei 13 migliori nuovi talenti comici che competono per la vittoria finale.





Domenica alle 20.30 su SBS – Tour De France 2023



Una lunga notte di ciclismo con un doppio appuntamento che inizia con il debutto del Tour De France femminile a Clermont Ferrand seguito a partire dalla mezzanotte dall’arrivo degli atleti uomini nella tradizionale passerella conclusiva del Tour maschile agli Champs Elysées a Parigi.





Domenica alle 22.15 su NITV – Night



Un evento cinematografico speciale che celebra il meraviglioso mondo della notte, associando immagini spettacolari ad una travolgente colonna sonora sinfonica.





Lunedì alle 19.30 su SBS World Movies – Mia Madre



Margherita è una regista cinematografica in preda ad una crisi di mezza età che deve fare i conti con l’inevitabile eppure inaccettabile perdita della madre. Il film è diretto da Nanni Moretti che lo interpreta assieme a Margherita Buy, John Turturro e Giulia Lazzarini.





Mercoledì alle 13.30 su SBS Food – David Rocco’s Dolce Napoli



A Napoli oggi lo chef italocanadese David Rocco si chiede cosa sia a rendere una pizza eccezionale. Il sapore dolce e ricco della salsa di pomodoro San Marzano, la giusta quantita di una cremosa mozzarella di bufala, il tocco di freschezza del basilico? O la combinazione perfetta di questi tre elementi?





Mercoledì alle 21.25 su SBS Viceland – The Most Dangerous Man In America



Daniel Ellsberg è un ufficiale di primo piano al Pentagono, che ha contribuito a studiare la strategia per la guerra in Vietnam. Nel 1971 arriva alla conclusione che quella guerra è basata su bugie raccontate per decenni e consegna al New York Times 7.000 pagine di documenti top secret. Per alcuni un eroe, per altri un traditore, Ellsberg rischia di trascorrere la vita in prigione nel tentativo di fermare una guerra che ha contribuito a pianificare.





Giovedì alle 20.30 su SBS – Stanley Tucci: Searching For Italy



In questo episodio Stanley Tucci visita Bologna, sede del maggior numero di prodotti a Denominazione di Origine Protetta in Italia. Tra le guide alla gastronomia locale oggi Tucci trova lo chef Stefano Bottura.





