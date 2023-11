Tra Sydney e Como: la storia d'amore di Joanna con l'Italia

L'amore di Joanna Watters per l'Italia ha radici nei racconti delle sue amiche di origini italiane. Un giorno, decide di trasformare il sogno di trascorrere del tempo nel Bel Paese in realtà.





"Nel 2001, vivevo a Sydney e lavoravo in ufficio come responsabile delle risorse umane. Avevo in mente di fare una vacanza in Italia e ho riflettuto: 'Se non ora, quando?'" racconta ai microfoni di SBS Italian.





Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare l'intervista.





In questa prima esperienza in Italia, Joanna si innamora della nostra cultura e comincia anche a parlare italiano. Una volta tornata in Australia, decide che l'Italia avrebbe continuato a far parte della sua vita.





Così, dopo due anni, ritorna in Italia, dove incontra l'uomo che sarebbe diventato suo marito.





"Ci siamo conosciuti in Italia, e abbiamo mantenuto i contatti anche quando sono rientrata in Australia. Dopo un periodo di relazione a distanza, lui ha deciso di venire a vivere in Australia, ma non avendo la possibilità di lavorare, è stato costretto a tornare in Italia" spiega Joanna.



Potrebbe interessarti anche questo: L'Italia nel cuore di Aaron, tra i racconti del nonno ed il fascino dell'Abruzzo SBS Italian 30/10/2023 08:12 Play

Nel dicembre del 2005, Joanna decide di raggiungere il suo futuro marito in Italia, iniziando un periodo di vita che durerà otto anni.





"Vivevamo a Como e mi piaceva tutto della cultura italiana, specialmente il cibo, le persone e la possibilità di viaggiare", racconta ai nostri microfoni.



LISTEN TO Tra la Sicilia di un tempo e gli Archi di Palladio: la storia di Janis Dawkins e l'Italia SBS Italian 06/10/2023 06:27 Play

Dopo questo periodo in Italia, Joanna torna in Australia con tutta la sua famiglia, dato che nel frattempo era nata la loro figlia.





Oggi, ricorda con piacere il suo tempo italiano e non esclude l'idea di vivere un giorno in Italia, "magari quando andremo in pensione", dice mentre ci saluta.





Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare l'intervista.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.