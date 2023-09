Tre lingue, un'identità: la storia di Cristina Martinez

La storia di Cristina Martinez può essere riassunta tramite il suo collegamento alle tre lingue che conosce e parla a livello madrelingua: lo spagnolo, l'inglese e l'italiano.





Punti chiave





Cristina Martinez è nata a Newcastle da genitori ispanofoni

Durante i suoi studi ha conosciuto il suo attuale marito Daniele, originario del Trentino

Dopo qualche anno passato in Italia, Cristina e Daniele hanno fatto ritorno in Australia

"Sono nata in Australia, a Newcastle, da padre spagnolo e mamma uruguaiana", racconta Cristina.





La lingua principale parlata in casa era dunque lo spagnolo, ma Cristina cresce in Australia fino ad ottenere un dottorato di ricerca in scienza ambientale.





Durante il dottorato conosce Daniele, un ragazzo trentino, del quale si innamora ed insieme a cui decide di trasferirsi in Italia. Daniele e Cristina a Pejo in provincia di Trento Source: Courtesy of Cristina Martinez "Quando sono arrivata in Italia, il Paese era per me completamente nuovo e si parlava una lingua che non conoscevo, anche se devo dire che la mia conoscenza dello spagnolo mi ha aiutata molto", afferma Cristina.





Durante la sua permanenza in Italia, Cristina impara la lingua più bella del mondo utilizzandola il più possibile durante la vita quotidiana.





"Ho imparato molto grazie a mia suocera, con la quale parlavo sempre, ma anche andando a fare la spesa".

"In Italia, ho anche lavorato come insegnante di inglese e questo mi ha aiutato moltissimo ad imparare l'italiano". racconta Cristina.





Durante la sua permanenza in Italia, Cristina non ha avuto solo a che fare con l'italiano, ma ha dovuto anche imparare il dialetto trentino.





"Riesco a capire quello che dicono, ma non lo parlo", ammette Cristina.





"Una volta siamo andati poco distanti da dove abitavamo e stavamo parlando con un contadino. Io non riuscivo a capire assolutamente nulla di quello che si diceva".

Trovo straordinario che se in Italia ci si sposta di pochi chilometri, la lingua cambia completamente

Dopo un lungo periodo in Italia, Cristina e Daniele hanno deciso di tornare in Australia per crescere i loro figli Liam e Julian.





Cristina ci lascia con un consiglio rivolti a tutti coloro che vogliono imparare l'italiano.





"Un buon modo per apprendere la lingua è quello di guardare i telegiornali in quanto permettono di ascoltare la lingua in maniera scandita".

Potete riascoltare la nostra intervista a Cristina Martinez qui:

LISTEN TO Tre lingue, un'identità: la storia di Cristina Martinez SBS Italian 17/06/2022 16:27 Play

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.