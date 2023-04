Umberto Clerici, il direttore di molte orchestre

Il torinese Umberto Clerici a 17 anni ha debuttato come violoncelista solista in Giappone suonando il Concerto n. 2 in re maggiore di Joseph Haydn. Da allora la sua carriera non si è più fermata, con tappe a New York, San Pietroburgo, Vienna e molti altri teatri europei e asiatici.





Nel 2014 finalmente si ferma quando la Sydney Symphony Orchestra lo nomina primo violoncello, ruolo che lascia sette anni dopo per dedicarsi alla carriera di direttore d'orchestra.



Oggi Clerici è il direttore d'orchestra principale della Queensland Symphony Orchestra, ma i prossimi 28 e 29 aprile dirigerà la Sydney Symphony Orchestra presentando musiche di Biber, Georges Lentz e Richard Strauss in un concerto che prevede la partecipazione della violinista tedesca Arabella Steinbacher.





"Arabella è una solista eccezionale che è arrivata in giovane età ad avere una fama internazionale ed è lei stessa che ha chiesto a Gerorges Lentz di scrivere per lei un concerto per violino e orchestra", spiega Clerici.



Per questo evento Clerici spiega di avere voluto legare il passato, con il concerto per violino di Biber scritto nel 1673, il presente, con il concerto di Lentz, ed il futuro, in quanto l'opera di Richard Strauss Così parlò Zarathustra viene oggi usata per accompagnare le immagini delle esplorazioni spaziali.





