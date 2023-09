Da L'età dell'innocenza a Mr Holmes, un palinsesto televisivo ricco di proposte e per tutti i gusti

Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la nostra audioguida

Venerdì 16 giugno alle 15.55 su SBS WORLD MOVIES - Mr Holmes



Ritiratosi in campagna, l'anziano e smemorato Sherlock Holmes arranca fra i propri ricordi sempre più annebbiati per risolvere un caso che lo ossessiona da 50 anni. Film del 2015 con il celebre attore Ian McKellen nei panni del detective, in italiano il titolo venne tradotto come Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto .





Ancora venerdì 16 giugno alle 16.30 su SBS FOOD - Lydia’s Kitchen



Quando arriva una vacanza o un'occasione speciale, è il momento di pensare a qualcosa di buono da mettere a tavola. Lydia condivide alcune delle sue migliori ricette per fare proprio questo. La sua zuppa di nozze è un classico piatto italiano che sposa verdure e polpette in una deliziosa pentola di brodo.





Sabato 17 giugno alle 23.30 su SBS Viceland – James Cameron’s Story of Science Fiction



Cosa ci fa paura e perché ci piace così tanto? I mostri ci permettono di esplorare le nostre parti oscure, parti di cui potremmo non voler ammettere l’esistenza. Questi mostri, secondo la scienza, aiutano a ridimensionare le nostre paure primordiali.





Domenica 18 giugno alle 13 su SBS HD - Speedweek



Realizzato appositamente per gli appassionati della velocità, Speedweek è dedicato ai motori e copre molte forme di sport motoristici australiani e internazionali.





Lunedì 19 giugno alle 21 su NITV andrà in onda il documentario - The sit in: Harry Belafonte



Mentre gli Stati Uniti erano coinvolti in un'elezione divisiva con divampanti tensioni razziali, l'attivista per i diritti civili e attore Harry Belafonte ha presentato The Tonight Show per una settimana nel 1968. In questo documentario, il pluripremiato regista Yoruba Richen esamina l'importanza di questa storia televisiva attraverso interviste con Belafonte, Whoopi Goldberg e ospiti che sono apparsi quella settimana tra cui Petula Clark, Dionne Warwick e Freda Payne. Questo documentario presenta rari filmati d'archivio, comprese interviste con Martin Luther King e Robert Kennedy.





Martedì 20 giugno alle 15.20 su SBS WORLD MOVIES – The Age of Innocence



Film del 1993 diretto da Martin Scorsese. Sullo sfondo della New York del 1870 il ricco avvocato gentiluomo Newland Archer ha in programma di sposare May Welland, bella e convenzionale aristocratica. All'improvviso arriva a New York la cugina di May, la sofisticata e affascinante contessa Ellen Olenska, e i due si innamorano. Osteggiati dall’alta società di New York, dovranno lottare per difendere la loro storia. Nel cast Daniel Day-Lewis, Winona Ryder e Michelle Pfeiffer.





Mercoledì 21 giugno alle 20 su SBS FOOD – Donna Hay Everyday Fresh



Donna prepara una frittata con nasi goreng di riso integrale: una cena settimanale super gustosa da fare in padella. Condivide anche la sua versione saporita della bolognese, con il tocco piccante del chorizo e tutta la bontà del cavolfiore dorato in una ricca salsa di pomodoro.





Giovedì 22 giugno alle 13.30 ancora su SBS FOOD – David Rocco’s Dolce Tuscany



David incontra Eduardo e Selvaggia, due indofili che vivono a Firenze. Uno dei due è il proprietario del primo ristorante indiano della città.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . E che su SBS On Demand è sempre disponibile una scelta di film anche italiani.





Buona visione e una buona settimana in copagnia dei canali televisivi SBS.







Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.