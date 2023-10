Un'economia in ripresa ma un debito colossale, l'Australia può festeggiare?

La posizione del governo federale in materia finanziaria sembra di gran lunga migliore rispetto alle previsioni.





Secondo un rapporto di Deloitte Access Economics, nella stesura del budget il governo avrebbe a disposizione 31 miliardi in più rispetto al previsto, quasi 100 miliardi in più nei prossimi 4 anni.





Perchè è andata meglio del previsto? (secondo Deloitte Access Economics)





I posti di lavoro sono aumentati più rapidamente rispetto al previsto

Le materie prime esportate dall'Australia, specie i minerali ferrosi, hanno raggiunto prezzi più elevati, spingendo l'economia

I consumatori australiani stanno spendendo di più di quanto il governo si aspettasse

Il governo Morrison ha invertito la tendenza "al risparmio" degli scorsi governi liberali, privilegiando la spesa a supporto di un'economia ferita dalla pandemia del coronavirus, accumulando così più debito di qualsiasi altro governo nella storia dell'Australia.





Si prevede che il debito del Paese aumenterà nei prossimi anni. Se nel 2018-19 il debito era il 20 per cento del PIL nazionale, per il 2023-24 potrebbe diventare il 59 per cento.





Secondo il professore di finanza alla University of New South Wales di Canberra Massimiliano Tani c'è un'ipotesi di aumento della GST in alcuni dei rapporti che il governo sta ricevendo, per pianificare il pagamento del debito negli anni a venire.

L'Australia poi, ricorda Tani, ha ricevuto quasi un milione di immigrati in meno nel periodo della pandemia.

L'immigrazione porta ricchezza a questo Paese. Non potendo contare sull'arrivo degli immigrati e con una popolazione che invecchia, l'idea è quella di aumentare la tassa sui consumi.

Nel frattempo, il ministro del tesoro Josh Frydenberg ha annunciato l'aumento dei sussidi alle famiglie per i costi associati all'assistenza per l'infanzia, con l'intento di riportare nel mercato del lavoro alcuni neogenitori.





"Mamme, e anche alcuni papà", commenta il professor Tani, "che in questo momento stanno a casa perché è troppo costoso mandare i figli a scuola, potranno mandare i bambini a scuola e avere qualche ora in più, non solo per rilassarsi, ma anche per offrirsi sul mercato del lavoro".





Ascolta l'intervento completo del professor Massimiliano Tani

LISTEN TO Un'economia in ripresa ma un debito colossale, l'Australia può festeggiare? SBS Italian 06/05/2021 09:33 Play

