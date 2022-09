Venezia premia nuovamente un documentario, Coppa Volpi a Cate Blanchett e Colin Farrell

IN EVIDENZA Il Leone D'Oro di Venezia 79 è stato vinto da "All The Beauty And The Bloodhshed" diretto da Laura Poitras

Il Gran Premio della Giuria è stato assegnato ad un'altra regista, Alice Diop, e al suo "Saint Omer"

Unico premio italiano quello alla regia per Luca Guadagnino

La 79esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è conclusa sabato 10 settembre con una sorpresa: il Leone d’Oro, il premio più ambito, è andato ad un documentario, ed è soltanto la seconda volta che accade nella storia della rassegna dopo Sacro GRA nel 2013.





All The Beauty And The Bloodshed è il titolo del film diretto da Laura Poitras che racconta la storia dell’attivista Nad Goldin e la sua lotta contro la famiglia Sackler e la loro casa farmaceutica Purdue.



La Coppa Volpi è stata vinta da Cate Blanchett per TAR e da Colin Farrell per The Banshees of Inisherin .



Sandra Bordigoni ci racconta la Mostra ricordando come, nonostante i meritatissimi premi siano stati quasi tutti internazionali, anche il cinema italiano abbia regalato emozioni e momenti di altissimo cinema.





