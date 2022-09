"Skilled migrants", come funzionano i visti a punti in Tasmania, NT e ACT?

Oltre alle regole stabilite dal governo federale per ottenere un visto a punti 190 o 491, ciascun Stato e Territorio australiano ha dei suoi requisiti aggiuntivi.





Le regole generali sono spiegate sul sito del Dipartimento di Home Affairs:



In questo episodio, Emanuela Canini ha spiegato quali sono i requisiti specifici per ottenere una nomina in Tasmania, NT e ACT. Ecco i siti ufficiali:



ACT

Nell'ACT è in vigore la "Canberra Matrix", ovvero un un sistema a punti basato su criteri specifici tra cui lavoro, conoscenza della lingua inglese, qualifiche, durata della residenza o studio in ACT, eventuali attività di investimento o legami familiari sul territorio.





"Quindi oltre al sistema a punti del governo federale, se si è interessati ad un visto con una nomination di Canberra, si deve anche calcolare il punteggio di questa Matrix," spiega Canini.





"Praticamente chi ha un punteggio più alto nella Matrix ha più possibilità di essere invitato in quanto risulta offrire un beneficio maggiore per lo Stato, sia per le proprie caratteristiche sia perché ha già dei legami con il territorio".





"Un altro fattore interessante che dà punti è quello di avere parenti che vivono nel territorio, in particolare se è un coniuge o un figlio si acquistano più punti rispetto a un altro tipo di parentela," ha aggiunto Canini.





Si può essere invitati sia se si risiede nello Stato di Canberra, sia se si risiede fuori Australia.





Per quanto riguarda le occupazioni, "oltre alle solite che ci aspettiamo di trovare, spiccano quelle legate al giornalismo, all'arte, e allo sport, che non troviamo magari così numerose in altri Stati," ha affermato Canini.



Northern Territory

Il NT non accetta nessun candidato che viva in altri Stati.





"Inoltre al momento non accetta neanche candidati che vivano fuori dall'Australia," spiega Canini.





Se la persona vive nel NT e ha un visto studio non viene accettato se gli studi sono stati fatti in altri Stati.





"Deve aver invece studiato in una università del NT e aver poi vissuto lì almeno sei mesi continuativi subito dopo alla fine dell'ultima qualifica con un visto post studio," ha affermato Canini.





Per quanto riguarda il visto 190 bisogna dimostrare di aver vissuto in NT per almeno due anni consecutivi incluso i familiari, e aver lavorato in una occupazione della lista del NT dimostrando poi che il contratto prosegua per almeno un altro anno.





Per quanto riguarda la lista delle occupazioni ve ne sono diverse nei settori dell'edilizia, della sanità, della ristorazione e dell'informatica.





Si trovano però anche l’agente delle assicurazioni, gli insegnanti di nuoto e i parrucchieri, "che anni fa sono stati osteggiati notevolmente dal governo federale perché è un’occupazione che era stata sfruttata ampiamente solo per ottenere la PR", ha affermato Canini.



Tasmania

La Tasmania è l’unico Stato che menziona che se il candidato ha un debito con il governo della Tasmania, non può ricevere la nomination.





"Per debito si intende per esempio un conto non pagato con la sanità o le scuole locali," ha spiegato Canini.





"Esiste anche il requisito di sanare il debito con il Commonwealth che fa parte dei requisiti dei visti e non delle nomination, ed è un requisito federale, dove ci rientrano anche debiti di tasse, Medicare, multe e altri debiti eventuali con altre agenzie governative," ha aggiunto.





La nomination della Tasmania funziona per categorie.





"C’è un percorso per chi lavora già localmente; c’è un percorso per chi ha studiato in Tasmania, e c’è un percorso per chi ha vissuto e lavorato in Tasmania per almeno due o tre anni," ha affermato Canini.





Inoltre per il visto regionale ci sono due percorsi in più: uno per chi ha aperto un’attività commerciale e uno per chi abita fuori Australia e ha ricevuto un’offerta di lavoro locale, spiega Canini.





Per quanto riguarda la lista delle occupazioni ve ne sono diverse relative all’agricoltura, nel settore della sanità e delle infrastrutture.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.