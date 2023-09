Volare oggi in Australia, la pandemia è passata?

IN SINTESI Le settimane scorse sono state particolarmente turbolente per la compagnia di bandiera australiana Qantas, con l'amministratore delegato per oltre 15 anni Alan Joyce spinto verso dimissioni anticipate.

I motivi di questa improvvisa insoddisfazione da parte degli australiani per una compagnia aerea tradizionalmente amatissima sono diversi, ma molti sono da rintracciare negli anni della pandemia, in quel "prima del Covid" e "dopo il covid" che segna così tante aree della nostra vita.

Il governo federale è ora sotto accusa per non aver consentito a Qatar Airways di aumentare i voli verso gli aeroporti australiani più importanti, e se il governo sostiene che si trattasse di proteggere gli interessi nazionali, in molti vedono una mancata opportunità di aumentare la concorrenza e far scendere i prezzi, ancora molto alti.

Nel pieno della pandemia Qantas ha cancellato moltissimi voli senza informare i passeggeri per oltre due settimane in media, secondo l'Australian Competion and Consumer Commission che ha denunciato per questo la compagnia aerea.





Oggi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori le loro esperienze nel volare in questi anni down under.



Nadia da Sydney ci ha detto di trovare i costi dei voli in Australia molto alti. "A me è capitato tante volte di dover andare a Melbourne o a Brisbane; mi conveniva andare in macchina", ci ha raccontato, aggiungendo di aver rinunciato a visitare per il momento alcune parti d'Australia proprio per questo motivo.





Michela e la famiglia scelgono spesso di andare all'estero, piuttosto che tornare a visitare alcuni luoghi in Australia che le piacerebbe rivedere, ma, con una famiglia di cinque persone, i costi diventerebbero proibitivi.



Paola, che gestisce un tour operator a Brisbane, conferma come i costi dei voli siano ancora alti nel post-Covid e gli effetti del calo annunciato a più riprese e molto atteso da viaggiatori e operatori del settore stentano a manifestarsi.





Gino ci ha raccontato di aver affrontato in passato coincidenze di voli non troppo felici per risparmiare un po', ma spera di non doverlo fare nuovamente in futuro.





