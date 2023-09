Will Willits: il poliglotta appassionato di lingue, viaggi e giornalismo

Will Willits, nato in Canada, ha cominciato la sua avventura linguistica da bambino.





"Da piccolo ho frequentato una scuola bilingue e quindi sono stato in grado di imparare il francese", ha raccontato ai microfoni di SBS Italian.



Clicca il tasto 'Play' in alto per ascoltare l'intervista a Will Willits.

Ma quello è stato solo l'inizio. Infatti ad oggi Will parla fluentemente cinque lingue: l'inglese, il francese, l'italiano, il tedesco e lo spagnolo.





"Successivamente, durante la mia carriera giornalistica, ho avuto l'opportunità di viaggiare in diversi Paesi, come il Messico, Washington, Francoforte e l'Australia, dove ho imparato le altre lingue", afferma Will.





"Imparare lo spagnolo è stato un processo interessante e gratificante, dato che ho viaggiato attraverso l'America Latina e sono riuscito a sperimentare la comunicazione diretta con la gente del luogo: gli sforzi di comunicare con le persone hanno reso il processo di apprendimento più facile e piacevole".



La sua carriera giornalistica è iniziata casualmente mentre si trovava in Messico durante il mondiale di calcio del 1986, ma è stato dopo il primo crollo di Wall Street nel 1987 che Will ha focalizzato la sua attenzione sull'economia e si è sviluppato come giornalista finanziario, arrivando a diventare redattore presso l'Australian Financial Review.





"Il mio amore per l'italiano è stato radicato fin da giovane, grazie alla mia passione per la musica e i film italiani", racconta Will.





"Quando mi sono trasferito in Australia, ho iniziato a frequentare l'Istituto italiano per migliorare le mie competenze linguistiche, dato che l'Istituto si trovava nello stesso palazzo dove lavoravo io".



Potrebbe interessarvi anche "Quando ho vissuto in Italia ho imparato un nuovo modo di vivere" SBS Italian 03/07/2020 07:45 Play

Nonostante sia un poliglotta, Will confessa che l'italiano è la sua lingua preferita. La sua passione per l'Italia, la storia millenaria e la bellezza della lingua lo hanno spinto a visitare il Paese più volte, stabilendo legami familiari a Torino.





Infine, Willits ha fornito preziosi consigli per chi vuole imparare l'italiano o altre lingue.





"Per imparare bene una lingua bisogna mantenere un interesse costante, immergendosi nella cultura e frequentando una buona scuola", conclude Will.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.