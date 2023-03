Le donne e la notte, la terza antologia di Ascolta Women

Era il 2020, a pochi giorni dal primo lockdown, quando alcune donne che avevano partecipato ad un’iniziativa del programma culturale del CO.AS.IT. di Melbourne - il forum "Ascolta: listening to unheard stories" - fondarono Ascolta Women , un gruppo di scrittura creativa.





Da quel 2020, il gruppo ha pubblicato ben tre volumi.





Alla prima raccolta, intitolata Stories from the Inside - incentrata sul rapporto delle autrici con la pandemia - seguì Stories from La Tavola , nel quale le scrittrici hanno descritto la loro relazione con il cibo.



Giovedì 8 marzo del 2023, invece, il collettivo ha presentato Stories from La Notte , un'antologia di racconti e poesie con la quale affrontano gli stereotipi legati al binomio donna/notte.





"La notte è sempre stata vista come un qualsosa di non sicuro per le donne. Noi volevamo riappropriarci di quel momento della giornata e riflettere sul suo significato" dice Sara Bavato, una delle fondatrici del gruppo.





Nei libri di Ascolta Women troviamo storie di donne nate in Australia da famiglie italiane come Teresa Capetola, ma anche di donne arrivate in Australia da pochi anni come Sara Bavato e Margherita Angelucci, e di donne che sono arrivate in Australia da bambine molti anni fa, come Daniela Zannoni.





Un'immagine del collettivo durante la presentazione di Stories from La Notte Ascolta cliccando il tasto 'play' in alto.





