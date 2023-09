Anitta deslumbra e incomoda no Rock in Rio Lisboa

Apoiada por um batalhão de bailarinos que nunca deixou o espetáculo esmorecer, a cantora carioca não se esquivou a exibir um dos seus maiores trunfos, e imagem de marca: “Vocês estão preparados? Vocês pensaram que eu não ia rebolar hoje?”, provocou, antes de se atirar a um momento de coreografia ao som do ‘Movimento da Sanfoninha’.





E aqui entra um outro lado do público, o que estava em casa a assistir ao show em direto pela televisão.





No caso, a anatomia da cantora, especificamente, parece ter hipnotizado um câmara de tv que filmou a cantora de todos os ângulos enquanto ela dava um show de rebolado sempre atenta ao cameraman.





No concerto ao vivo mais de 40 mil em delírio, enquanto em casa, uns quantos indignados com os close ups escolhidos pela cabine de edição que transmitia o show ao vivo.





Vitor Belanciano, jornalista cultural do diário Público explica o que aconteceu: Anitta mexeu nitidamente com uma fatia considerável de públicos. O efeito TV, e estar a comunicar para uma larga fatia de pessoas que não a conhecia nem se revê no seu grupo de sociabilidades e naqueles códigos fez o resto. A adicionar picante, só um episódio com uma bandeira espanhola (alguém do público lha fez chegar, ela julgou que era a portuguesa, exibiu-a, imagine-se o escândalo!) numa tríade de ofensas: à pátria, aos bons costumes e ao bom gosto instituído.





Este é o episódio colateral com um público conservador certamente com velhas pantufas, como comentava um repórter da rádio.





No show ao vivo do Rock in Rio, Anitta foi o máximo do entusiasmo.





O primeiro grande momento, brindado com um dos maiores coros da noite, chegou com ‘Sua Cara’, colaboração com Major Lazer e a drag queen Pabllo Vittar, mas o público foi à loucura com a coreografia de ‘Envolver’, a tal canção que a levou este ano ao topo da tabela mundial do Spotify, ou ‘Terremoto’, êxito de 2019 em dueto com o compatriota Kevinho. “Portugal, vocês são demais. Amo vocês”.





Para o final, depois de avisar que estava prestes a despedir-se, ficou reservada a canção que a transformou num caso sério de sucesso em Portugal, nesse já longínquo ano de 2013: