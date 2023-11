Confinamento relâmpago em Queensland a partir de hoje, ‘risco é real’ diz governadora

Durante o confinamento, os moradores só poderão sair de casa por cinco motivos: comprar suprimentos essenciais; exercício; receber ou prestar cuidados; tomar vacina e trabalhar ou estudar se não for possível fazê-lo de casa.





A governadora Annastacia Palaszczuk disse que as autoridades estão preocupadas com o segundo caso, que é o de uma mulher de 19 anos que viajou de sua casa em Sandgate para a Ilha Magnetic no último final de semana.





Ela disse que a mulher, que trabalha como recepcionista no Hospital Prince Charles, não foi vacinada e três de seus contatos próximos estão doentes.





"O risco é real e precisamos agir rapidamente. Sei que estamos no meio das férias escolares e muitas pessoas fizeram planos. Temos que fazer o confinamento por três dias, e não quero que ele dure 30 dias,” disse a governadora Annastacia Palaszczuk.





O confinamento relâmpago em Queensland permanece em vigor até às 6 da tarde desta sexta-feira 2 de julho e afetará os moradores da grande Brisbane, Ipswich, Logan City, Moreton Bay, Redlands, Sunshine Coast, Noosa, Somerset, Lockyer Valley, Scenic Rim, Gold Coast, Townsville, e as Ilhas Magnetic e Palm.





New South Wales registrou 19 novos casos de Covid-19 após 67 mil testes





Dezessete das infecções foram relacionadas a casos existentes, enquanto duas permanecem sob investigação.





O primeiro caso misterioso é de um homem de 40 anos do sudoeste de Sydney que trabalha nos subúrbios do leste, e o segundo é membro do serviço de escolas públicas de Bellevue Hill.





A diretora de saúde, doutora Kerry Chant, disse que sete dos casos registrados hoje permaneceram isolados durante todo o período infeccioso.





O governo de New South Wales anunciou também um pacote de apoio financeiro para empresas em todo o estado afetadas pelo confinamento e restrições severas.





Pequenas empresas com 20 ou menos funcionários, incluindo empresários autônomos serão elegíveis para subsídios de AU$ 5 mil, AU$ 7 mil ou AU$ 10 mil, dependendo da natureza da perda no faturamento que possam demonstrar, enquanto as empresas de turismo e hotelaria podem reivindicar os subsídios se o faturamento for menos de AU$10 milhões por ano.





Na Austrália Ocidental, mais de dois milhões de pessoas nas regiões de Perth e Peel começaram seu primeiro dos quatro dias de confinamento.