Darwin em lockdown restrito de 48 horas após 4 novos casos conectados à uma mina no Território do Norte

Ele trabalha na Mina Granites, no centro da Austrália, e testou positivo na sexta-feira à noite, após ter sido alertado de que poderia ter contraído o vírus quando estava em quarentena em um hotel de Brisbane.





Acredita-se que ele estava infeccioso de 18 a 24 de junho e agora mais de 1600 mineiros, companheiros seus, estão em isolamento.

O Diretor da Saúde do Território do Norte, Hugh Heggie, disse que muitos destes mineiros trabalham em turnos semanais ou quinzenais - são os 'Fly-In, Fly-Out workers' - e tem circulado por algum tempo em diferentes cidades:





"I've engaged with all my Chief Health Officers colleagues around the country to alert them to this, because this is significant in the sense of the time the person was infectious, and then the time that people left the site and they may have been infected, that is yet to come."