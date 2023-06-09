Гид Александр Россини: «Улуру я видел много раз, но после Университета Дарвина открыл для себя гору заново»

Мы поговорили с Александром о турах на сигвеях вокруг Улуру и о том, как изменился его бизнес после коронавируса и начала войны в Украине.



Photo credit: Alexander Rossini

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