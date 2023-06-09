Гид Александр Россини: «Улуру я видел много раз, но после Университета Дарвина открыл для себя гору заново»

Мы поговорили с Александром о турах на сигвеях вокруг Улуру и о том, как изменился его бизнес после коронавируса и начала войны в Украине.
Photo credit: Alexander Rossini
Слушайте также:
Искусствовед Вера Глущенко: "Культура Аборигенных народов Австралии открывает для меня удивительный мир"
Просыпаться с видом на Улуру: Австралийская медсестра Татьяна Ящук - о своей работе в отдаленных Аборигенных общинах
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .