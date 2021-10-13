ዓይነት መሰጋገሪ ቪዛታት ናይ ኣውስትራሊያ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

اگر ویزه بریجینگ سی داشته باشد، تحت هیچ شرایطی نمیتوانید به خارج از کشور سفر کنید. Source: Getty Images
Published 13 October 2021 at 12:49pm
Presented by Beyene Weldegiorgis
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ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ሓደ ሰብ ቪዛ ንምርካብ እንተኣመልኪቱ እሞ እቲ ናይ ቪዛ ሕቶኦም ውሳነ ክሳብ ዝወሃቦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሕጊ ንክፀንሑ ናይ መሰጋገሪ ቪዛ ይወሃቦም እዩ ። ከከም ኩነታቱ ምስቲ ኣመልካቲ ዝተፈላለየ ቅድመ ኵነታት ዝመጹ ብዙሓት መሰጋገሪ ዘለዎም ቪዛታት ኣለዉ ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ መደብ፡ ብዛዕባ እቶም ፍሉጣት መሰጋገሪ ቪዛታትን ምስ ኦም ዝተሓሓዙ መሰላትን ቅድመ ኩነታትን ክገልጽ'ዩ።
Published 13 October 2021 at 12:49pm
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