ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዓይነት መሰጋገሪ ቪዛታት ናይ ኣውስትራሊያ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Settlement Guide : Australia’s bridging visas explained

اگر ویزه بریجینگ سی داشته باشد، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانید به خارج از کشور سفر کنید. Source: Getty Images

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Published 13 October 2021 at 12:49pm
Presented by Beyene Weldegiorgis
Source: SBS

ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ሓደ ሰብ ቪዛ ንምርካብ እንተኣመልኪቱ እሞ እቲ ናይ ቪዛ ሕቶኦም ውሳነ ክሳብ ዝወሃቦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሕጊ ንክፀንሑ ናይ መሰጋገሪ ቪዛ ይወሃቦም እዩ ። ከከም ኩነታቱ ምስቲ ኣመልካቲ ዝተፈላለየ ቅድመ ኵነታት ዝመጹ ብዙሓት መሰጋገሪ ዘለዎም ቪዛታት ኣለዉ ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ መደብ፡ ብዛዕባ እቶም ፍሉጣት መሰጋገሪ ቪዛታትን ምስ ኦም ዝተሓሓዙ መሰላትን ቅድመ ኩነታትን ክገልጽ'ዩ።

Published 13 October 2021 at 12:49pm
Presented by Beyene Weldegiorgis
Source: SBS
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

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