ኣውስትራልያ ኣብ መንጎ ዜሮ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ዘለዎ ዕጹው ህይወትን ኩሉ ዝተኸትቦ ክፉት ናብራ ምስ ቫይረስን ተማትእ

Chính phủ dùng mô hình Covid của Viện Doherty để lên kế hoạch quay lại với thời gian trước đại dịch. Source: AAP
ላዕለዋይ ሓላፊ ጥዕና ኣውስትራልያ ፕሮፌሰር ፖውል ኬሊ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን ሒዝዎ ዘሎ መርገጺ፡ ማለት መዓልታዊ ቁጽርታት መልከፍቲ ኮቪድ-19 ብዘየገድስ፡ ዒላማታት ብዝሒ ክታበታት ይወቕዑ ጥራይ እምበር ቀይድታት ክለዓሉ ክጅምሩ ይኽእሉ’ዮም ዝብል ይድግፎ ኣሎ። ገለ ካብ’ተን ግዝኣታትን ዶባዊ ምምሕዳራትን ግን እቶም ካብ 70 ክሳብ 80% ኣብ በጽሒ ዕድመ ዝርከቡ ኣውስትራልያውያን ምሉእ ብምሉእ እንተተኸቲቦም እቶም ቀይድታትን መዕጸውትታትን ብሓቂ ክኽፈቱ ድዮም ኣብ ምልክት ሕቶ የእትዮሞ ኣለው፡ እቲ ነዚ ግምትን ኣንፈትን ዝሃበ ብትካል መጽናዕቲ ዶሀርቲ ዝቐረበ ቅርጸ ትንበያ/ሞዴሊንግ መሰረት ኣብ ማሕበረሰብ ትሑታት ቁጽሪ መልከፍቲ ክህሉ ዝብል ስለዝኾነ ብምባል የስምርሉ። ፕሮፌሰር ኬሊ ዝሃቦም ርእይቶታት ዝመጹ ዘለው ትማሊ ኮይኑ ኣውስትራልያ 917 ሓደስቲ መልከፍታት ኣብ ዘመዝገበትሉ መዓልትን 830 ካብ’ዚኦም ኣብ ግዝኣት ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ ዝኾኑሉን እዋን’ዩ።
Published 23 August 2021 at 2:48pm
Source: SBS
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