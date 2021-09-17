እቶም ቅድሚ 20 ዓመታት ምስተወስዱ ህጣሞም ዝጠፍአ ኤርትራዊያን ጋዜጠኛታትን፡ መልሲታት ፕረ/ኢሳያስን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen እቶም ቅድሚ 20 ዓመታት ምስተወስዱ ህጣሞም ዝጠፍአ ኤርትራዊያን ጋዜጠኛታትን፡ መልሲታት ፕረ/ኢሳያስንPlay09:12ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SMGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.16MB)Published 17 September 2021 at 8:26pmSource: SBS ዕለት 18 መስከረም 2001 ብሓይሊታት ጸጥታ ኤርትራ ምስተወስዱ ደሃዮም ካብዝጠፍእ 20 ዓመታት ኣቑጺሩ። እዞም ምስተኣስሩ ህጣሞም ክጠፍ ኡ እተገብሩ መነመን'ዮም፧ መንግስቲ ኤርትራ'ኸ ብዛዕባኦም ተሓቲቱ እንታይ መልሲ እዩ ዝህብ ኔሩ፧Published 17 September 2021 at 8:26pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ