ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

እቶም ቅድሚ 20 ዓመታት ምስተወስዱ ህጣሞም ዝጠፍአ ኤርትራዊያን ጋዜጠኛታትን፡ መልሲታት ፕረ/ኢሳያስን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Free Press in Eritrea

Source: SM

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Published 17 September 2021 at 8:26pm
Source: SBS

ዕለት 18 መስከረም 2001 ብሓይሊታት ጸጥታ ኤርትራ ምስተወስዱ ደሃዮም ካብዝጠፍእ 20 ዓመታት ኣቑጺሩ። እዞም ምስተኣስሩ ህጣሞም ክጠፍ ኡ እተገብሩ መነመን'ዮም፧ መንግስቲ ኤርትራ'ኸ ብዛዕባኦም ተሓቲቱ እንታይ መልሲ እዩ ዝህብ ኔሩ፧

Published 17 September 2021 at 8:26pm
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