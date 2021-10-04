ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ብሓድሕዳዊ ኩናት ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ሓዱሽ መንግስቲ ትምስርት። (ካብ ኣርእስታት ዜና)

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Homeland News

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Published 4 October 2021 at 7:10pm, updated 4 October 2021 at 7:15pm
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ሓጸርቲ ጸብጻባት፥ መንግስቲ ኢትዮጵያ 7 ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወጽኡ ዘውጽኦ ትእዛዝ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ውዱቕ ኮይኑ። በዓል ኢሬቻ ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ክፍትሑ፣ ቀዳማይ ሚንስተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ብዝጠልቡ ተቓውሞታት ተዓጂቡ ተኸቢሩ። ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ረድኤት ከም መሳርሒ ፖለቲካ ምጥቃም ደው ክተብል ኬንያ ሓቲታ። ህጻናትን ደቂኣንስትዮን ዝርከብኦም ልዕሊ 500 ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ከም ዝተኣስሩ ተገሊጹ። ኣቦ መንበር ዓረናን ኣባል ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጸም ግፍዒ ደው ከብል ድሕሪ ምሕታቱ ተኣሲሩ ዕግርግር ብምልዓል ተኸሲሱ። ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ሓጸርቲ ጸብጻባት ልኡኽና።

Published 4 October 2021 at 7:10pm, updated 4 October 2021 at 7:15pm
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