መንግስቲ ኢትዮጵያ ን9 ዓበይቲ ሚድያታት ዓለም ኣጸባጽባ ኣዛቢዐን ኢሉ ከሲሱ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ ልኡኽና)

Source: Getty Images
Published 12 August 2021 at 6:11pm, updated 12 August 2021 at 8:08pm
Source: SBS
ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ትግራይ ጾታዊ ዓመጽን ባርነትን ዝፈጸሙ ወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ’ውን ዕጡቓት ኣምሓራ ክሕተቱ ሓዱሽ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ሓቲቱ። ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞን ብሓንሳብ ኮይኖም ንመንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርኽትን ክወግኡ ተሰማሚዖም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ን9 ዓበይቲ ሚድያታት ዓለም ኣጸባጽባ ኣዛቢዐን ኢሉ ከሲሱ። ሃገራዊ ባንኪ ቀጠር ኤርትራ ዘይከፈለቶ ልቓሕ 300 ሚልዮን ዶላር ክትከፍል ንምግዳድ ንቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሓቲቱ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ።
Published 12 August 2021 at 6:11pm, updated 12 August 2021 at 8:08pm
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