ሻምፒዮናታት ቅድድም ብሽግለታ ዓለም 2021 ተጀሚሮም፣ ትጽቢታት እንታይ'ዮም፧ ጌጋ ሳእኒ ወድዮ ዝተወዳደረ ኣትሌት ዓወቱ ተመንጢሉ

Source: SBS
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (20/09/2021) * ኣብ ቪየና፡ ኦስትርያ፡ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን፡ ቪየና ማራቶን፡ ኢትዮጵያዊ ደራራ ሁሪሳ ተዓዊቱ ከብቅዕ ጌጋ ሳእኒ ወዲዩ ስለዝተወዳደረ ዓወቱ ተመንጢሉ፡ * ሻምፒዮና ቅ/ብ መንገዲ ዓለም 2021 ኣብ ፍላንደርስ በልጅም ተጀሚሩ፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝለዓሉ ተቐዳድምተን ብምስላፍ ይሳተፋ’ለዋ፡ * ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ካብ 2022 ዓም ጀሚሩ ምስ ጋንታ ኢኤፍ ኢዱኬሽን-ኒፖ ክጽንበር ምዃኑ እታ ጋንታ ገሊጻ፡ * ኣብ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ቐጠር 2022 ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኣብ ዘላቶ ምድብ ካብ ዝርከባ ክልተ ሃገራት ማለት ጋናን ዚምባብወን ዝሓለፈ ሰሙን ብቑዕ ወይ ቅቡል ዝበልኦ ውጽኢት ብዘይምምዝጋበን ኣሰልጠንተን ክሶጋ ምውሳነን ተፈሊጡ
Published 20 September 2021 at 6:51pm
Source: SBS
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