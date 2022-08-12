All Things Aussie

“እዚ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ንዖኦም ጥራይ’ዩ ንዓና ኣይትንክፈናን’ዩ ክንብል ኣይንኽእልን ዘይሩ ዘይሩ ናባና ክመጽእ እዩ።” ዶ/ር ትምኒት

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AI expert Timnit

Dr. Timnit Gebru Credit: Beyene Weldegiorgis

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Published 12 August 2022 at 9:53pm, updated 12 August 2022 at 9:59pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS / Timnit Gebru

ናይ ኮምፒዩተር ሳይንቲስት ዶ/ር ትምኒት ገብሩ ኣብቶም ዓበይቲ መጽሐታት ዓለምና ስማ ካብቶም ቀዳሞት ተረቋሕቲ ኮይና እያ። ብ Fortune ካብቶም 50 ዝበለጹ መራሕቲ ተባሂላ፡ ኣብ 2021 ትምኒት ገብሩ ካብቶም 10 ዝለዓሉ ንሳይንስ ቅርጺ ዘትሓዙ ተባሂላ ብ Nature ተሰይማ፡ ኣብ 2022 ድማ ካብቶም ዝለዓሉ ጸለውቲ ሰባት ዓለምና ናይ መጽሄት Time ኮይና። ብዛዕባ ሞያኣን ትሰርሖም ስራሓትን ብትግርኛ ዘዕለለትና ካላኣይ ክፋል ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።

Published 12 August 2022 at 9:53pm, updated 12 August 2022 at 9:59pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS / Timnit Gebru
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