ዕላል ምስ ሳይንቲስት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዶ/ር ትምኒት ገብሩ

All Things AussieOther ways to listen ዕላል ምስ ሳይንቲስት ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ዶ/ር ትምኒት ገብሩPlay17:51All Things AussieOther ways to listen Timnit Gebru Source: Supplied / Timnit GebruGet the SBS Radio appOther ways to listenDownload (10.22MB)Published 10 August 2022 at 4:43pmBy Beyene Semere WeldegiorgisSource: SBS ዶ/ር ትምኒት ገብሩ ናይ ኮምፒዩተር ሳይንቲስት እያ። ንሳ ካብ Stanford University ብሞያ ኤለክትሪካል ኢንጂኔርሪንግ ናይ PhD ዲግሪ ዝሓዘት ፍልጥቲ ሳይንቲስት እያ። ትምኒት ብዘይካ እቲ ኣብ ናይ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ወይ ኢንተሊጀንሲ፡ ኣብ ተክኖሎጂ ብዙሕነት ወይ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ጸለምቲን ኪኢላታት ኣብቲ ሞያ ተሳትፎ ክህሉ ትጣበቕ፡ በዚ መሰረት ካብ መስረቲ Black in AI ኮይና, ካብ 2013 ኣትሒዛ ኣብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ናይ ተክ ኩባኒያታት ከም ኣፕል፡ ማይክሮሶፍትን ካልእን ክትሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ 2018 ኣትሒዛ ምስ Dr. Margaret Mitchell ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ብዛዕባ ከምጽኦ ዝኽእል ጽቡቕ ነገር ማለት ስነ ምግባራዊ ስራሕ እዚ ተክኖሎጂ ዝምርምር ጉጅለ ክትመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሓለፍቲ ጉጉል ን ዶ/ር ትምኒት ሃንደበት ዝጀመረቶ ምርምር ከይወደኣት ካብ ስራሕ ክትወጽእ ጌሮማ። ኣብቶም ዓበይቲ መጺሀታት ዓለምና ስማ ካብቶም ቀዳሞት ተረቋሕቲ ኮይና እያ ብ Fortune ካብቶም 50 ዝበለጹ መራሕቲ ተባሂላ፡ ኣብ 2021 ትምኒት ገብሩ ካብቶም 10 ዝለዓሉ ንሳይንስ ቅርጺ ዘትሓዙ ተባሂላ ብ Nature ተሰይማ፡ ኣብ 2022 ድማ ካብቶም ዝለዓሉ ጸለውቲ ሰባት ዓለምና ናይ መጽሄት Time ኮይና። ብዛዕባ ዶ/ር ምኒት ብዛዕባ ሞያኣን ትሰርሖም ስራሓትን ብትግርኛ ኣዕሊላትና ኣላ ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ስምዕዎ።Published 10 August 2022 at 4:43pmBy Beyene Semere WeldegiorgisSource: SBSHighlightsኣርተፊሻላዊ ብልሒ ንስኻታት ህዝቢን ዓለምን ጠቓሚዶ ጎዳኢ፧ህይወት ሰባት ኣብ ቁጽጽር ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ድዩ ዝኣቱ ዘሎ፧ንምንታይ ካብ ጉግል ተባሪርኪ፧ShareLatest podcast episodes【闲话澳洲】高大罂粟花综合征 聊聊澳版“枪打出头鸟”ብዛዕባ ሓድሽ ናይ ትግርኛ መዝገበ ቓላት ኣፕ፡ ምስ ኢን/ክፍላይ ተወልደብርሃንቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (15 ነሓሰ 2022)ኣብ ጸገም ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ጁቡቲ ፍታሕ ክናደለዮም ተማሕጺኖም። (ጸብጻብ)