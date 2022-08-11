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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ርግርኛ ፖድካስት (11 ነሓሰ 2022)

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Published 11 August 2022 at 7:20pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS / Getty

ሎሚ ሓሙስ 11 ነሓሰ 2022 ብናይ ኣቆጻጽራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን አውስትራሊያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ሚሸት እዩ፡ ናይ ሓደ ሰዓት መደብና ፡ ዕለታዊ ዜና፡ ጸብጻብ፥ ኣብ ቃለ መሕትት፥ ምስ ናይ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ሳይንቲስት ዝኾነት ዶ/ር ትምኒት ገብሩ ዝተገብረ ቃለ መሕትት ቀዳማይ ክፋል ክቐርብዩ። ኣውስትራልያ ፡ ድሕንነት እንስሳት ምሕላው ግቡእ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣውስትራሊያ ሕጋዊ ሕቶ ዘለዎ እዩ ።ነዚ ዝርኢ ትሕዝቶ ኣብ ምንባር ኣውስትራሊያ መደብ ኣለና፡ ክቐርብ እዩ። ካልእን

Published 11 August 2022 at 7:20pm
Presented by Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS / Getty
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