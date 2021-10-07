ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዕለታዊ ዜና SBS ትግርኛ፡ 7 ጥቅምቲ 2021

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SBS Tigrinya News

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Published 7 October 2021 at 9:15pm
Source: SBS

ኣርእስታት ዜና፡ ** ሓድሽ ናይ ኒው ሳውዝ ወልስ ፕሪሜር ዶሚኒክ ፐሮታይ እታ ግዝኣት ካብ ዕጽዋ ትወጸሉ ኣገባብ ገሊጹ። ** ዉድብ ጥዕና ዓለም ሓድሽ ናይ ዓሶ ክታበት ኣጽዲቑ። **ሓደሽቲ ኣባላት ካቢኔ ኢትዮጵያ ተፈሊጦም

Published 7 October 2021 at 9:15pm
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