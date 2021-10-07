ዕለታዊ ዜና SBS ትግርኛ፡ 7 ጥቅምቲ 2021

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ዕለታዊ ዜና SBS ትግርኛ፡ 7 ጥቅምቲ 2021Play16:41ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (23.16MB)Published 7 October 2021 at 9:15pmSource: SBS ኣርእስታት ዜና፡ ** ሓድሽ ናይ ኒው ሳውዝ ወልስ ፕሪሜር ዶሚኒክ ፐሮታይ እታ ግዝኣት ካብ ዕጽዋ ትወጸሉ ኣገባብ ገሊጹ። ** ዉድብ ጥዕና ዓለም ሓድሽ ናይ ዓሶ ክታበት ኣጽዲቑ። **ሓደሽቲ ኣባላት ካቢኔ ኢትዮጵያ ተፈሊጦምPublished 7 October 2021 at 9:15pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ