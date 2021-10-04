እተን ብላዕሊ ዝወሃባ ኣሽሓት ዶላራት ዓወቱ ተኣማሚኑን ጣቕዒት ደገፍቲ በዚሕዎን መስመር ዓወት ክረግጽ ቀስ ስለዝበለ ኣምሊጠንኦ

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Published 4 October 2021 at 4:27pm, updated 4 October 2021 at 4:45pm
Source: SBS
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (04/10/2021) * ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማ ተዓዋቲ ለንደን ማራቶን ኮይኑ፡ ዓወቱ ኣረጋጊጹ ቀስ ኢሉ ብምእታው ግን ናይ ኣሽሓት ዶላር ሞቕሽሽ ኣምሊጥዎ፡ * ኣብ በርሊን ማራቶን ሳልሳይ ዝወጸ ኢትዮጵያዊ ገዲም ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለ ካብ’ቲ ውድድር ክሰናበት መደብ ከምዘይብሉ ኣፍሊጡ፡ ወዲ 40 ዓመት’ውን ጽቡቕ ውጽኢት ከመዝግብ ይኽእል’ዩ ኢሉ፡ * ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ክሮ ረይስ፡ ክሮኤሽያ፡ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ዘዕግብ ውጽኢት ከመዝግብ እንከሎ ኣብ በደህቲ ኩነታት ኣብ ዝተኻየዱ ካልኦት ቅድድማት ኤውሮጳ ግን ተቐዳደምትና ውድድሮም ክፍጽሙ ኣይከኣሉን፡ * ክታበት ኮቪድ-19 ዘይኣምኑ ወይ ዘይቅበሉ ከዋኽብቲ ስፖርት ዓለምና ኣብ ዝለዓሉ ውራያት ስፖርት ስክፍታታትን ምስንኻላትን ይፈጥሩ
Published 4 October 2021 at 4:27pm, updated 4 October 2021 at 4:45pm
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